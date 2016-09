Satsing på autonome skip i Norge

Satsingen på ubemannede skip kan bli en viktig teknologisatsing for Norge. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner Norsk Forum for Autonome skips lanseringskonferanse i Oslo 4.oktober.

– Etablering av Norsk Forum for Autonome Skip er et godt og viktig tiltak for kunnskapsutveksling om teknologi som både kan gi nye muligheter for den norske maritime klyngen og mer og sikrere sjøtransport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Norsk Industri og MARINTEK er initiativtakerne til forumet og konferansen vil samle noen av de viktigste industri- og forskningsaktørene innen området. Interessen for autonome skip er sterkt økende og både industri og forskning sier at dette kan bli den neste revolusjonen innen sjøfart.

Autonome skip vil gi helt nye forretningsmuligheter for verft, utstyrsindustri og redere. De er mindre kostbare i drift, de krever høyteknologisk kompetanse og nye og tettere samarbeidsformer mellom aktørene. Dette gir den norske maritime klyngen en enestående mulighet til å ta en internasjonal ledende rolle i utvikling og kommersialisering av disse ideene.

Sjøfartsdirektoratet tar en aktiv rolle

– For Sjøfartsdirektoratet er det viktig å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles. På den måten unngår vi at vi kommer for sent inn i viktige prosesser – da særlig med tanke på at ny teknologi også setter nye krav til regelverk og fortolkning av disse, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen, og fortsetter:

-Det skjer mye spennende innen skipsfarten for tiden, alt fra nye miljøvennlige løsninger til dette som går på autonomi. For Sjøfartsdirektoratet er det viktig å være en aktør i dette arbeidet – da særlig med fokus på hvilke utfordringer dette vil gi når det kommer til regelverk. Derfor er det også viktig for oss å ta en aktiv rolle tidlig i dette prosjektet. At vi i denne saken har fått til et bredt samarbeid styrker også Norges muligheter til å ta en ledende rolle i denne utviklingen. Så vil et slikt prosjekt også avdekke en rekke utfordringer, og i den sammenheng er det og en styrke at det er mye kompetanse samlet fra de ulike aktørene i prosjektet, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen til skipsrevyen.no.

Han hevder at økt kunnskap og samarbeid innen autonome skip vil være viktig når det skal etableres et internasjonalt regelverk på området.

– Her har og Norge en sterk stemme i FN sin sjøfartsorganisasjon IMO, påpeker han.

Utviklingen av ny teknologi for automatisering av skipsoperasjonene vil også skape muligheter til å forbedre sikkerheten og driften av eksisterende skip. Dette vil på kort sikt være det største markedet.

– Kystverket ønsker denne storsatsingen velkommen. Jeg som kystdirektør er opptatt av innovasjon og teknologisk utvikling til det beste for brukerne – nasjonalt som internasjonalt. Kystverket er langt fremme innen intelligente transportsystemer på sjøtransportsiden og denne rollen vil vi utvikle videre, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Teknologi og kunnskapsbygging

Kystverket tror at autonome farkoster blir en viktig del av fremtidens transportsystem, også i Norge, og at det er svært viktig å fremskaffe mer informasjon om hvilke sikkerhetsutfordringer bruk av slike farkoster kan gi og hvordan risikonivåer påvirkes.

– For Kystverket er det ikke bare det teknologimessige som er av interesse, men vel så mye kunnskapsbygging og utvikling av helhetlige konsepter der autonome fartøyer inngår. Dagens sjøsikkerhetstjenester er i stor grad bygget på at det finnes personer om bord. Derfor vil Kystverket ha behov for et tett samarbeid med andre når nye løsninger skal utvikles som ivaretar dagens høye sjøsikkerhetsnivå, men samtidig tar hensyn til autonomitet, sier seniorrådgiver i Kystverket, Trond Langemyr, til skipsrevyen.no.

Andre viktige områder som det må det må ses nærmere på, er grensesnittet mot landsiden (trafikkstyring, havner og intermodalitet) og mot bemannet skipstrafikk, som vil være hoveddelen av trafikken i overskuelig framtid.

-Kystverket mener at etableringen av NFAS gir oss en viktig møteplass for utveksling av kunnskap og ideer tilknyttet ovennevnte, men også for eventuelle etableringer av samarbeidsprosjekter mellom to eller flere aktører. Vi tror at NFAS kan være en viktig bidragsyter for å befeste og videreutvikle den ledende posisjon som Norge allerede har i tilknytning til arbeidet med autonomitet til sjøs, sier Langemyr videre.

NFAS er det første forumet i sitt slag, og forventes å bidra til økt teknologi- og kunnskapsutvikling knyttet til autonome farkoster. Hensikten med NFAS er å skape en samarbeidsplattform for norske deltagere hvor ideer kan utveksles, felles problemer løses og hvor nye relasjoner kan etableres. Planen er også at forumet vil inngå i et nettverk av tilsvarende utenlandske fora for å påvirke internasjonalt regelverk og politikk.

– Det som jeg synes er mest interessant med autonome skip er at de ikke bare er vanlige skip som er oppgradert til å kunne seile uten mannskap: Vi snakker om helt nye systemløsninger, både ombord i skipet og med skipet som en del av transporttjenestene. Det må tenkes helt nytt på konstruksjon av skipet og hvordan skipet brukes og disse nye løsningene vil kunne revolusjonere hvordan sjøveistransport foregår i fremtiden. Dette er en enestående mulighet for norsk industri. Vi har en stor og tverrfaglig næringsklynge som er enestående godt posisjonert for å lage og operere disse nye skipene og tjenestene, sier Marinteks Ørnulf Jan Rødseth avslutningsvis.