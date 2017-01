Satser på serieproduksjon av elektriske fiskebåter

Tilbakemeldingene på elsjarken «Karoline» har vært så gode at Selfa er overbevist om at markedet er modent for elektriske fiskebåter.- Det er ingen tvil om at det er den veien det går sier Erik Ianssen, daglig leder i Selfa til Skipsrevyen.no.

Selskapet har jobbet med lav – og nullutslippsprodukter siden 2012-2013, og høsten 2015 kom endelig «Karoline», den aller første elsjarken i drift. Ianssen forteller at dengang hadde de ikke noe kommersielt formål, de ville bare se om det funket.

Nå skal det satses på serieproduksjon av elektriske fiskebåter ved selskapets anlegg på Rødskjær i Harstad.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, derfor forbereder vi oss nå på serieproduksjon. Elektriske båter vil være bedre for kundene våre. De vil få både lavere driftskostnader og bedre arbeidsmiljø, mener Ianssen.

– Om si fem år er jeg helt sikker på at elektriske fremdriftssystemer er helt vanlig i fiskefartøyer. Det er ingen tvil om at det er den veien det går, legger han til.

Øker bemanningen

Det er konseptet bak «Karoline» de nå skal bygge videre på, og regner med å kunne begynne å selge allerede til sommeren, og målet er å tilby både et lavutslipp og et nullutslippsprodukt.

For å få det til er Selfa i gang med å bygge opp et system rundt satsningen og er i disse dager på jakt etter nye kollegaer. – Jeg regner med vi gjør tre til fem nyansettelser knyttet til serieproduksjon av elektriske fiskefartøy, sier Erik Ianssen.