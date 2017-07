Samskip kjøper Nor Lines

Samskip har kunngjort at de vil kjøpe alle aktiviteter forbundet med Nor Lines AS, noe som vil føre til en stor ekspansjon av deres shipping, transport, og logistikk virksomheter i Norge.

Med forbehold om godkjennelse fra konkurransetilsynet har Samskip blitt enige med Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) å anskaffe all virksomhet forbundet med Nor Lines, som har en årlig omsetning på omlag € 110 millioner, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Nor Lines har, med sitt hovedkontor i Stavanger, en diversifisert logistisk virksomhet som strekker seg både nasjonalt og internasjonalt. Oppkjøpet inkluderer terminaltjenester over hele landet, varelagre og veitransportløsninger, samt fem av syv flerbruks fartøy som vil bli charteret på Time charter til Samskip. Oppkjøpet vil også bringe med seg 170 ansatte plassert på 14 ulike steder rundt om i landet. Etter oppkjøpet vil Nor Lines fortsatt operere under samme merkenavn.

Stor mulighet for Samskip

– Oppkjøpet av Nor Lines representerer en stor mulighet for Samskip» sier Ásbjörn Gíslason, Chief Executive Officer i Samskip Logistics.

– Nor Lines økonomiske resultater har vært negative de siste årene, men vi er sikre på at ved å kombinere våre respektive styrker og omstille virksomheten vil vi kunne skape synergier, forbedre effektiviteten og tilby kundene en enda bedre service, legger han til.

Samskip har styrket sin tilstedeværelse i Norge betraktelig de siste årene gjennom intern vekst og flere oppkjøp. Samskip transporterer rundt 90 000 TEUs per år mellom Norge og Nord Europa, et volum det siktes på å øke gjennom oppkjøpet av Nor Lines. FrigoCare (heleid av Samskip), som er kjølelager og terminal i Ålesund er en viktig hub for både Samskip og Nor Lines. Samskip eier også 50% av det Bergen baserte kjøleskiprederiet Silver Sea AS, som operer en flåte på 14 fartøy. Samskips kombinerte årlige driftsresultat, vil etter oppkjøpet av Nor Lines, gjøre selskapet til en stor og betydningsfull aktør i markedet.

Et godt hjem

«Vi er glade for å kunne fullføre vårt salg av Nor Lines og betro Samskip med ansvaret for selskapet, i en strategisk løsning for en spesialisert virksomhet som trenger å være en del av en større struktur for videre fremgang og utvikling. Vi mener at Samskip vil være et godt hjem for Nor Lines, og en god løsning for våre ansatte og kunder,» sier Ingvald Løyning, konsernsjef i DSD.

Samskip, som et ISO 14001 sertifisert selskap har flere ganger blitt anerkjent og premiert for sin bærekraftige transportpolitikk, og er veldig fornøyde med å utvide flåten sin med to LNG drevene fartøy, Kvitnos og Kvitbjørn. De to Rolls-Royce Marine designede fartøyene, som ble levert i 2015, eliminerer NOx utslipp, minimerer SOx utslipp og, per tonn/km, har hele 70% mindre utslipp enn tilsvarende frakt med lastebiler/trailere. Alt i alt, er de 65% mer energi besparende/effektive enn et skip drevet på konvensjonelt maritimt drivstoff.