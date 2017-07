Samba har investert i nytt boreverktøy

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Os-rederiet Samba har iverksatt sitt nyeste tilskudd i verktøysarsenalet, nemlig «Fox Driller». Den nye boremaskinen som kan utføre blant annet tungfortøyninger, mener de gjør at selskapet skiller seg ut på markedet. Daglig leder Eirik Haugland opplyser at borearbeidet har svært gått bra hos deres første kunde.

Assisterende daglig leder og mannskapssjef Emil Brimsholm i Samba sier at selskapets sine mål og visjoner er at de skal være et seriøst og nytenkende servicerederi som fokuserer på å utvikle både seg selv og næringene de opererer i.

Selskapet som holder til på Lepsøy i Os i Hordaland, betegner seg selv som spesialister innen maritim support og AHTS‎. De gjennomfører transport- og anleggsservice innen havbruk, offshore og bygg- og anlegg langs hele norskekysten.

Brimsholm opplyser til kyst.no at de nå har fått enda et verktøy i arsenalet sitt og mener de har noe unikt på markedet som kan være til stor nytte for havbruksnæringen.

Tungfortøyning

– «Fox Driller» er en beltegående maskin som kan bore bolter opp til 150 tonns bolter fra 40 til 500 meters dyp. Selve bore operasjonen er effektiv, hvor vi kan justere på bor og borelengde etter boltene sine spesifikasjoner, forklarer Brimsholm.

Prosjektleder og daglig leder Eirik Haugland sier til kyst.no at det har vært en stor etterspørsel fra oppdretterne som ønsker å forankre med bolter, der de ikke kan forankre med vanlig anker.

«Fox Driller» mener de to er et godt alternativ å bruke på dypere dyp, der dykkeren ikke kommer til å bore.

– Med andre ord er maskinen et godt alternativ til en tungfortøyning, med tanke på at du får fast forankring i fjell, legger han til.

Brimsholm har tidligere uttalt til kyst.no at deres viktigste satsinger er ROV- og undervannsoperasjoner. Det siste året har selskapet investert i tre nye fartøy «Fox Challenger», «Fox Hunte»r og «Fox Chaser».

De ulike typene oppdrag de utfører for havbruksnæringen er tradisjonelt mekanisk avlusing, ROV-oppdrag, fortøyning av anlegg, transport, sleping, boring og not-håndtering.

Borer for Marine Harvest

I skrivende stund har Fox driller nettopp fullført sitt første oppdrag for Marine Harvest region sør, hvor de har boret et titalls bolter i Flekkefjord.

– Vi har boret 10 bolter på under en uke, noe vi er svært fornøyd med, opplyser en fornøyd Brimsholm.

Haugland legger til at ti bolter er bra på deres første oppdrag med nytt utstyr, og påpeker at alt gikk som planlagt uten problem.

Maskinen har de hatt montert på ett innleid fartøy, men Haugland opplyser at maskinen er mobil og kan tas over på deres egne båter uten problem.

Om Samba: