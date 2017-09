Samarbeidsavtale med Koreas rederiforbund

Norges Rederiforbund signerte nylig en samarbeidsavtale med det koreanske rederiforbundet. De to landene har mange felles ambisjoner i det maritime arbeidet og avtalen vil bidra til å styrke det bilaterale maritime båndet mellom landene, skriver Norges rederiforbund på sine nettsider.

– Våre to land samarbeider allerede godt innenfor mange viktige felt i det maritime arbeidet, og vi deler mange av de samme ambisjonene innenfor blant annet klima, beredskap, de arktiske områdene og behovet for fri markedsadgang. At vi nå signerer en felles MOU er et utrykk for at vi ønsker å styrke dette samarbeidet, uttaler administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Viseadministrerende direktør Kim Young-MOO signerte på vegne av det koreanske rederiforbundet. Han la vekt på at avtalen er en viktig milepæl for det bilaterale maritime forholdet mellom de to landene.

Det er tidligere signert samarbeidsavtaler på myndighetsnivå mellom Norge og Sør-Korea. Den maritime samarbeidsavtalen er kommet i stand i forlengelsen av disse samtalene.