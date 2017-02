Salt Ship Design vinner sin første offshorevind-kontrakt

Det Stord-baserte designkontoret Salt Ship Design har vunnet sin første kontrakt innen offshorevind-segmentet.

Fartøyet, en wind farm service operation vessel, med typebetegnelsen SALT SOV er designet for det franske familiekonsernet Louis Dreyfus Armateurs (LDA) i anbudskonkurranse hos DONG Energy.

Skipet skal bygges ved Cemre Shipyard i Tyrkia, og er planagt levert i fjerde kvartal 2018.

Designkontoret skal levere komplett design – og engineeringsdokumentasjon for det 83 meter lange og 19,4 meter brede vindfartøyet. Designet er blant utstyrt med kompensert gangveisystem og stor innredning for personell.

– Vi har jobbet lenge sammen med LDA med å utvikle et design til tenderet DONG hadde ute, og som vi til slutt vant. Så dette er et helt skreddersydd design, sier Arne Stenersen, administrerende direktør i Salt Ship Design til skipsrevyen.no.

Stenersen understreker at det er skreddersydde design som er Salts kjerne, og at de for tiden jobber med flere ulike kunder innen offshorevind.

– Vi jobber for tiden med flere ulike rederier med konsepter innenfor offshorevind, prosjektene innenfor det segmentet krever som regel skreddersydde fartøy.

Av fartøy med Salt Ship Design man snart kan se på sjøen nevner Stenersen seks ankerhåndteringsfartøy Kleven for tiden bygger for Maersk, og en kabellegger for ABB.

– Ellers er det jo mye innen fiskeri og akvakultur, der er det mange prosjekter som dagen, og offshorevind, hvor vi nå altså har fått får første kontrakt, sier Stenersen som forsikrer om at de fortsatt kommer til å holde ett øye på offshore-markedet, til tross for lav aktivitet.