Sale and leaseback for Concordia Maritime

Svenske Concordia Maritime har inngått en sale and leaseback avtale med en japansk finansinstitusjon for IMOIIMAX-fartøyet «Stena Image.»

Kjemkalie – og produkttankeren vil leies tilbake på en åtteårig bareboat-kontrakt men årlige kjøpsopsjoner fra det fjerde året og utover.

Kontrakten har en verdi på 37,5 millioner amerikanske dollar, og overlevering vil finne sted i midten av måneden.

– Gjennom denne transaksjonen skaper vi verdier av strategisk og finansiell karakter. Det er også en måte å forberede oss på en dempet markedssituasjon og muligheter for gode avtaler som kan oppstå. Vi er veldig fornøyd med IMOIIMAX konsept og avtalen gir oss nå til å fortsette å bruke fartøyet i den vellykkede Stena Weco-poolen i årene som kommer,» sier Kim Ullman, administrerende direktør i Concordia Maritime i en pressemelding.

– Vilkårene for transaksjonen er klart konkurransedyktig og har betydelig positiv likviditetseffekt for oss. Kjøp og salg av skip er en viktig del av vår forretningsmodell og gjennom oppgjøret, tar vi et første skritt i det japanske finansmarkedet . Vi gjennomgår nå muligheten for tilsvarende ordninger for en ytterligere ett eller flere av skipene i flåten, » legger CFO Ola Helgesson til.

Fearnley Securities AS har vært megler og rådgiver for Concordia i prosessen.