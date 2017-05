Rosendal Marineservice starter første utrusting av havbruksfartøy

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Det nyetablerte selskapet Rosendal Marineservice mottar denne uken to skrog som skal utrustes for Tombre Fiskeanlegg. – Hallen her har over 100 år lang tradisjon med bygging av båter, så det er mye tradisjon i veggene, sier daglig leder Svein Arne Sæberg.

Risnes Marine Craft AS har tidligere i år sikret seg kontrakten med Tombre Fiskeanlegg i Fusa om levering av to oppdrettskatamaraner som skal bygges i Kvinnherad.

Skrogene til fartøyene ble sjøsatt tirsdag forrige uke i Polen, og neste stopp er Rosendal Marineservice, som skal ferdigstille de to båtene på 7,99 meter.

Ronald Hellenes, daglig leder og skipsingeniør i Risnes Marine Craft AS sier til kyst.no at fartøyene som har fått navene «kalvene» kommer til Rosendal denne uken.

Håper på serie

For det nyetablerte selskapet er det stor stas at de første båtene skal ankomme denne uken. Daglig leder Svein Arne Sæberg, sier til kyst.no at de er spente nå før båtene er på plass, men påpeker at de er godt foreberedt før utrustingen.

– Dette er de første båtene som utrustes ved Rosendal Marineservice og skrogene er rett rundt hjørnet. Vi har ordre på to båter nå først, men håper selvsagt at dette kan bli en serie med båter som kan være interessant for oppdrettsnæringen, legger han til.

Selskapet har per dags dato åtte ansatte som skal arbeide med båtene.

Tradisjon i veggene

Serviceselskapet får levert ferdig skrog i aluminium med styrehus fra Polen. Deretter skal Rosendal Marineservice utruste fartøyene med maskiner, kraner, vinsjer og alt det elektriske med mer.

– Det er mye tradisjon i veggene her. Det blir svært spennende å få sette igang, men vi føler vi er godt forberedt og klare for jobben, sier Sæberg, som påpeker at det på verftet er blitt bygget fartøyer i over 100 år.

mbisjonene til selskapet er drive med utrustningsarbeid, service og vedlikehold for havbruksnæringen, men også privat arbeid for lystbåter og mindre fartøy.

– Vi har god plass, så vi kan gjøre begge deler, påpeker han.

De to fartøyene skal stå klare i august og leveres til Tombre Fiskeanlegg samme måned.

Nøkkeltall for fartøyene:

Båtene med katamaranskrog er av type Kalven 8, og har målene 7,9 x 5 meter og skal bygges i aluminium.

Fartøyet skal utrustes med 2 x 85 hk Iveco motorer fra Frydenbø, en Amco Veba kran med rekkevidde på ni meter fra TruckTek, dekksvinsj og nokkevinsj fra Tenfjord Industrier.

Det er også montert en kompressor fra Nessco som drives av hydraulikken om bord, og det skal monteres Raymarine navigasjonsutstyr.

Rosendal Marine Service:

– Siden 2005 har Rosendal Marina tilbudt vinterlagring av båter, og service, vedlikehold og mekanisk arbeid. Men nye brannforskrifter satt en stopper for båtlagring, og bedriften skiftet derfor navn til Rosendal Marineservice og har startet opp med utrusting av båter.

– Bedriften er eid av Sven Vidar Syversen og Svein Jarle Mehl, og ligger i «Skålafjæro» som ligger i sentrum av baronibygden Rosendal.