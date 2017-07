Rolls-Royce signerer med Subsea7 og Siem Offshore

Siem Offshore og Subsea 7 har gått sammen om å signere en felles treårs serviceavtale med Rolls-Royce. Til sammen dekker avtalen 74 offshorefartøy, fremgår det av en pressemelding fra Rolls-Royce.

Avtalen innebærer at Rolls-Royce skal lever vedlikeholds- og servicetjenester til alt utstyret Rolls-Royce har levert til de to selskapenes offshorefartøy.

– Vi har selvsagt tro på at vi kan spare ved å inngå serviceavtaler som dette sammen. Vi har en moderne og teknisk avansert flåte som krever god oppfølging underveis i sin levetid, sier Steinar Sandberg, innkjøpsdirektør i Siem-gruppen i meldingen.

For Rolls-Royce er denne avtalen et eksempel på flere løpende serviceoppdrag som selskapet til enhver tid håndterer, og per i dag er det inngått tilsvarende avtaler med i overkant av 40 rederier. Den årlige verdien av disse avtalene avhenger av antall oppdrag som vil bli håndtert hvert år.

– Vi har levert utstyr til omtrent en fjerdedel av den registrerte verdensflåten, og har dermed også serviceoppdrag og langsiktige avtaler med en rekke rederier verden rundet. Vi har også et nettverk av servicestasjoner i 34 land for å være i nærheten når det er behov for service eller reparasjoner, sier Knut Hovland, direktør for Customer & Services i Rolls-Royce.

Per i dag utgjør ettermarkedstjenester omtrent 40 prosent av omsetningen i Marinedivisjonen til Rolls-Royce. Langsiktige avtaler står for omtrent 25 prosent av dette. Selskapet er i dag opptatt av å utnytte digitale muligheter for å gi rederiene rask og gode service til sine skip. Det innebærer nye typer tjenester som er basert på overvåking av skipets drift og utstyr fra et overvåkingssenter på land. Nylig signerte selskapet sin første «Power-by-the-hour»-avtale med det norske frakterederiet Nor Lines.

– Vi er ekstra glade for å signere nye serviceavtaler i disse tider. Vi merker selvsagt at mange fartøy fremdeles ligger i opplag, og er spent på hvordan det vil merkes i servicemarkedet videre fremover, sier Hovland.