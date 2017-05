Rolls-Royce leverer verdens første hybridkran til Brasil

Det brasilianske rederiet CBO skal utstyre en av sine eksisterende forsyningsskip med en ny patentert dual draglink subsea kran (DDC) fra Rolls-Royce. Det blir i følge en pressemelding fra selskapet, verdens første leveranse av en kran som er utviklet for bruk av både fibertau og stålvaier.

Kranen skal installeres på fartøyet «CBO Manoella», som nå blir ombygget fra PSV til en RSV (ROV Support Vessel), og skal inn i et tre år langt oppdrag for det brasilianske oljeselskapet Petrobras. Kranen har aktiv hiv kompensering (AHC), det vil si at den kompenserer for bølgebevegelser i båten, og den er designet for sikker og effektiv håndtering av moduler i offshore subsea-operasjoner.

– Dette er en av to fartøy som CBO nå bygger om fra PSV til RSV, og vi er veldig fornøyde med fleksibiliteten som kranen fra Rolls-Royce gir. En hybrid-løsning med bruk av enten fiber eller stålvaier, gjør at «CBO Manoella» er forberedt til å ta på seg en større variasjon av subsea-oppdrag i fremtiden, sier Marcelo Martins, teknisk direktør hos CBO i meldingen.

Hybridkranen som er bestilt av CBO har en løftekapasitet på inntil 50 tonn og kan operere på dybder opp til 3 000 meter. Når «CBO Manoella» går i gang med sitt første subsea-oppdrag utenfor kysten av Brasil, vil kranen være utstyrt med stålvaier. Men muligheten til å skifte til fibertau gir skipet bedre fleksibilitet i dagens utfordrende offshoremarked. Fibertau har lav egenvekt, og dermed kan skipets lastekapasitet økes med omtrent 100 tonn. En annen fordel med den lave vekten på tauet er at løftekapasiteten på store dybder er større enn ved bruk at stålvaier.

CTCU-enheten (tauvinsjen) er plassert på kranens hovedbom. Denne løsningen sparer plass sammenlignet med subsea-kraner som har vinsjen montert på eller under dekk, og gjør den til et godt valg for ombygginger. Den horisontale kranbommens bevegelse sørger for aktiv hiv kompenseringen. Det er en løsning som gir betydelig mindre slitasje og mindre fare for varmegang på løftelinen sammenlignet med når AHC utføres ved hjelp av vinsjen.

«CBO Manoella»er totalt 76,6 meter lang, 17 meter bred og har 2668 bruttotonn. Skipet var nytt i 2009 og har Rolls-Royce UT 715 L-design. Ved levering var det nummer to i en serie på ni skip med UT 715 L design til CBO. I dag er «CBO Manoella» en del av CBOs flåte på totalt 27 offshorefartøy hvorav 14 har UT-design fra Rolls-Royce.

Hybridkranen fra Rolls-Royce vil bli levert i tredje kvartal i år. Ordren omfatter komplett kransystem, inkludert CTCU, kabin og kontrollsystem.