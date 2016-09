Rolls-Royce leverer utstyr fem cruiseskip

Rolls-Royce Marine har dratt i land en kontrakt for leveranse av skipsutstyr til fem nye cruiseskip som bygges av Fincantieri ved deres verft Monfalcone og Ancona i Italia.

Kontraktene omfatter propellsystem, dekksmaskineri og styremaskiner som skal leveres til to nye fartøy til Viking Ocean Cruises, styremaskin og vinsjer til et fartøy til Regent Seven Sea Cruises og styremaskiner til to fartøy som skal leveres til rederiet Princess.

– Det er gledelig med aktivitet i markedet for cruise og passasjerfartøy i disse tider. Fincantieri en av verdens største båtbyggere og ledende innen bygging av cruiseskip og store ferger, vi er selvsagt stolte over at de velger å samarbeide med oss, sier Asbjørn Skaro, direktør for dekksmaskineri i Rolls-Royce i en pressemelding.

Alle de fem fartøyene vil få styremaskiner fra Rolls-Royce med et kompakt design, utviklet med tanke på optimal plassering i skroget over roret, og effektiv vedlikehold. Tre av fartøyene skal også få elektriske anker- og fortøyningsvinsjer. Mens de to fartøyene til Viking Ocean Cruises i tillegg får levert propellsystemet Promas.

Promas er et system der propell og ror er integrert i én effektiv hydrodynamisk enhet. Systemet bidrar til økt effekt og bedret styringsevne og det ble først lansert av Rolls-Royce i 2006/2007. De første enhetene ble installert på fire bulkskip, senere er Promas også valgt til flere cruisefartøy. Løsningen kan gi en bedret fremdriftseffekt på 3-8 prosent for fartøy med en propell, og 2-6 prosent når fartøyet har to propeller.

Rolls-Royce har også utviklet en Promas Lite-versjon til oppgradering av eksisterende fartøy, og en versjon med dyse beregnet for offshorefartøy.