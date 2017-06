Rolls-Royce leverer til «Color Hybrid»

Rolls-Royce melder at de har fått inn ordre på fire dieselmotorer som skal inngå i fremdriftssystemet til Color Lines nye «Color Hybrid». Kontrakten kommer også med opsjon på motorer til et eventuelt skip nummer to.

Motorene som skal leveres i løpet av mars 2018 er av typen B33:45L, og skal produseres ved Rolls-Royce-fabrikken i Bergen. Motrserien som er Rolls-Royce sin nyeste ble lansert under SMM i Hamburg i 2014.

– Den norske verftsindustrien har i det siste vist seg å være konkurransedyktig i det internasjonale cruise- og fergemarkedet, og vi er glade for å være med på flere av disse spennende prosjektene. Våre motorer fra Bergen er per i dag solgt til ni skip i dette markedssegmentet i løpet av det siste året, det tar vi som et tegn på at vi har rett produkt til rett pris, sier Kjell Harloff, Vice President Engines i Rolls-Royce i meldingen.