Rolls-Royce leverer både design og utstyr til islandsk tråler

Det islandske rederiet HB Grandi kunngjorde i mars at de kontraherte en fisketråler av Rolls-Royce-design. Nå kan Rolls-Royce melde at de også skal levere utstyr.

Fartøyet som skal bygges ved Armon-verftet i Gijón i Spania er av NVC 375 WP-design. Dette blir den andre tråleren av Rolls-Royce design som bygges ved verftet. Første fartøy var «Ramoen» som ble levert i fjor høst.

– Vi har vurdert å bygge en frysetråler en god stund, og etter å ha diskutert det i omtrent et år besluttet vi å samarbeide med Armon og Rolls-Royce. Konklusjonen ble at deres design og erfaring var best egnet til å møte våre behov, sier Vilhjálmur Vilhjálmsson, administrerende direktør i HB Grandi i en pressemelding.

Utstyrspakken fra Rolls-Royce inkluderer en Bergen B33:45 dieselmotor, sammen med Promas integrert ror og propell, og Hybrid Shaft Generator som gir effektiv drivstoffutnyttelse. Rolls-Royce skal også levere elektrisk drevne vinsjer til HB Grandis nye tråler, inkludert trålervinsjer drevet av permanent magnetteknologi.