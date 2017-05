Rolls-Royce lander sin første fjernserviceavtale

Rolls-Royce Marine melder at de har landet sin første «power-by-the-hour» kunde, Nor Lines, og deres to fraktefartøy M/S «Kvitebjørn» og M/S «Kvitnos».

I praksis betyr avtalen at Nor Lines overfører ansvar for service planlegging og drift fra rederiet tilbake til leverandøren av utstyret, Rolls-Royce.

Rederiet betaler en fast kostnad per driftstime per skip. Rolls-Royce vil overvåke skipets utstyr fra land ved hjelp av sensorer om bord, kunne koble seg på skipet og gjennomføre fjernstyrt service, eller sende en serviceingeniør om bord om det blir behov for det.

– «Kvitbjørn» og «Kvitnos» er høyteknologiske skip. Det gjør at denne avtalen for meg nærmest er en selvfølge, når alt ligger så godt til rette hos begge parter for å inngå en moderne serviceavtale. Teamet om bord gleder seg også til å få løsningen på plass, sier teknisk direktør Rolf Herheim i Nor Lines i en pressemelding

Avtalen omfatter også planlagt vedlikehold, mens det daglige vedlikeholdet om bord gjennomføres av rederiet selv. Tjenesten høster erfaring fra tilsvarende avtaler som konsernet Rolls-Royce i flere år har hatt i flymarkedet.

Følger også energiforbruket

Nor Lines har også inngått en avtale om bruk av Rolls-Royce sitt energy management system.

«Kvitbjørn» ble overlevert til Nor Lines fra det kinesiske Tsjui-verftet i 2015. «Kvitbjørn» var da det første av to fartøy bestilt av rederiet, og det første gassdrevne norske kystgodsfartøyet. Søsterskipet «Kvitnos» ble levert senere samme år. Fartøyene går nå begge fra havner i Europa og langs norskekysten til Hammerfest. «Kvitbjørn» og «Kvitnos» var også de første kommersielle fartøyene som ble bestilt med det prisbelønte designet NVC 405 Environship fra Rolls-Royce.

Teknologiene som utgjør Environship-konseptet kan reduserer utslipp med opptil 40 prosent sammenlignet med tilsvarende dieseldrevne skip.

Den nye serviceavtalen dekker en rekke med Rolls-Royce utstyr som er installert ombord de to 5000 tonn tunge frakteskipene. Det inkluderer blant annet Bergen B35:40LNG-motor, det kombinerte ror og propellsystemet Promas, en Hybrid Shaft Generator som optimaliserer bruk av el-energi og et «wave piercing» skrogdesign.