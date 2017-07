Røkterbåten «Lillefix» levert fra Sletta Verft

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Sletta Verft overleverte mandag nybygget «Lillefix» til Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS). Båten er ifølge daglig leder Roy Eilertsen på vei nordover og skal komme til lokaliteten Storevika onsdag 5. juli og vil gå direkte i drift for forskningstasjonen.

Gildeskål Forskningsstasjon AS ble stiftet i 1988, og er et lokalt oppdrettsselskap lokalisert på Inndyr i Gildeskål kommune. Selskapet driver med produksjon av matfisk og salg av FOU-tjenester.

Daglig leder Roy Eilertsen sier de står på trappene for høysesongen, og båten de snart vil motta vil gå i drift med en gang.

– Dette er en typisk lokalitet/røkterbåt og den skal operere på lokaliteten Storevika. Vi er veldig fornøyd med de tidligere båtene vi har fått fra Sletta Verft og bestilte derfor enda en båt hos de for tredje år på rad.

– Båten hentet vi i går, og den er på vei nordover og vil gå i drift i morgen satser vi på, legger han til.

Lillefix snart på plass

Navnet til båten kommer fra den kjente franske tegneserien Asterix, og Eilertsen sier de begynner å få mange slike navn på båtene sine. Den siste i rekken er da «Lillefix», som er karakteren som er gift med Tragicomix, ifølge Wikipedia.

– Vi ser frem til å få båten, vi ser at vi har behov for et nytt fartøy og er glade for at vi får den nå før storsesongen begynner, forteller Eilertsen fornøyd.

Godt samarbeid

Daglig leder Kåre Sletta på Sletta Verft forteller at de har et godt samarbeid med GIFAS, og han er glad for at kunden er fornøyd med nybygg nummer 162.

– Vi har jobbet med båten siden februar i år, som er standard tid for en slik båt. Vi synes jo det er kjempefint at GIFAS velger oss igjen som leverandør, sier Sletta til kyst.no.

På verftet sin Facebook-side skriver de: «Vi takker rederiet for oppdraget og ønsker skip og mannskap lykke til».