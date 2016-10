Rødt kvartal for Siem Shipping

Kjøleskipsrederiet Siem Shipping kan via børsen rapportere om røde tall for årets tredje kvartal.

Rederiet som i kjøleskipsbransjen opererer under navnet Star Reefers kontrollerer om lag 30 fartøy satser primært på transport av frukt. Fremover skal det også satses på biltransport, etter at det i mai ble vedtatt kjøp av alle aksjene i Auto Marine Transport fra Siem Investment, et heleid datterselskap av Siem Industries, som også eier 82 prosent av Siem Shipping.

Av kvartalsrapporten lagt frem mandag morgen fremgår det at rederiet i tredje kvartal hadde et tap på 1,9 millioner dollar – mot et resultat på 2,5 millioner dollar under samme periode i fjor.

EBITDA klokket inn på 3,8 millioner dollar (Q3 2015: 7,7 millioner dollar), og avskrivninger og nedskrivninger på 4,3 millioner dollar (4,5 millioner i Q3 2015).

Resultatet per aksje endte på minus 0,21 dollar, mot 0,27 dollar i tredje kvartal 2015. Siem Shipping fikk tidligere denne måneden innvilget sin forespørsel om å strykes fra Oslo Børs. 14. desember vil rederiets aksjer ikke lenger være notert.