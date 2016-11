Rødt kvartal for GC Rieber Shipping

Tredje kvartal bragte med seg røde tall, betydelige tap og reduksjon i flåteutnyttelsen for GC Rieber Shipping.

Det samlede underskuddet for årets tredje kvartal var på 233,5 millioner mot et overskudd på 25,3 millioner i samme periode i 2015.

Selskapets EBITDA forble positiv, på 6,2 millioner kroner, men falt kraftig sammenlignet med samme korsvei i fjor, da den var på 169,7 millioner.

Les også: De ansatte får ikke sluttpakker

Den samlede flåteutnyttelsen hadde også falt fra 87 prosent i tredje kvartal 2015 til 54 prosent i tredje kvartal 2016. I tredje kvartal bestod GC Riebers flåte av 11 fartøyer innen subsea, seismikk og ice/support.

Subsea

Subsea-flåten på tre fartøyer hadde en utnyttelsesprosent på 54% mot 76 prosent på samme tid i 2015. «Polar Queen» var på kontrakt for BMSI som ble avsluttet i november. Neste oppdrag er for Senvion i mars 2017.

«Polar Onyx» jobbet to måneder for Technip Angola i løpet av tredje kvartal, men står nå uten arbeid. «Polar King» går inn på kontrakt for Nexans Skagerrak i januar 2017, et oppdrag som er forventet å vare i ett år og ni måneder.

Ice/ Support

Ice/support- segmentet står fortsatt sterkt, og hadde en utnyttelse på 96 prosent, mot 100 prosent i Q3 2015.

Divisjonen består av fire fartøy, hvorav tre er eiet 50/50 i joint venture med russiske selskaper.»Ernest Shackleton» er på oppdrag i Antarktis frem til august 2017.

Kraftig fall for seismikk

Seismikkflåten til GC Rieber hadde i tredje kvartal en utnyttelsesgrad på 13 prosent, et kraftig fall fra 98 prosent på samme tid i fjor.

Etter at tredje kvartal ble lukket ble det annonsert at GC Rieber og Rasmussengruppen går sammen om å starte opp seismikkselskapet ShearWater GeoServices som dermed overtar GC Riebers fire seismikkfartøyer.