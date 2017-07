Risnes overleverte en av to arbeidsbåter til Tombre

Tombre-gruppen fikk i dag overlevert ett av to lokalitetsfartøy av typen «Kalven 8» av Risnes Marine Craft (RMC). Daglig leder Ronald Hellenes i RMC sier til kyst.no at båtene er en prototype, og har blitt designet sammen med kunden.

På en regntung sommerdag i Vågen i Bergen, ble det heldigvis noen minutter med litt solskinn da kyst.no/Skipsrevyen.no fikk være med på overleveringen av det første av de to fartøyene.

Både daglig leder Håkon Tombre i Tombre Fiskeanlegg, Svein Arne Sæberg daglig leder i Rosendal Marineservice og Ronald Hellenes, daglig leder i Risnes Marine Craft, stilte i Bergen for overlevering, samt for å vise frem det nye fartøyet for publikum.

– Fartøyet skal brukes som lokasjonsbåt ved oppdretterens anlegg i Sognefjorden. Dette er en liten katamaran som er bygget ved verftet i Rosendal og er den første av to til Tombre-gruppen, forteller daglig leder Ronald Hellenes i RMC til kyst.no.

Daglig leder Håkon Tombre i Tombre Fiskeanlegg er glad for å få på plass enda en arbeidsbåt, nå håper han at selskapet kan gjøre flere arbeidsoperasjoner selv. Foto: Therese Soltveit.

Håkon Tombre, daglig leder i Tombre Fiskeanlegg sier at fartøyet har fått navnet «Storm» og det neste fartøyet skal få navnet «Kuling».

– Vi har hatt en intern navnekonkurranse for fartøyene, og endte opp med disse navnene som tar for seg vær og elementene ute på sjøen, forteller han.

Røkterbåt

Båten har katamaranskrog og er av typen Kalven 8. Fartøyet har målene 7,9 x 5 meter og skal bygges i aluminium.

Den er utrustet med 2 x 85 hk Iveco motorer fra Frydenbø, en Amco Veba kran med rekkevidde på 9 meter fra TruckTek, dekksvinsj og nokkevinsj fra Tenfjord Industrier.

Det er også montert en kompressor fra Nessco som drives av hydraulikken om bord. Det er montert Raymarine navigasjonsutstyr.

Daglig leder Svein Arne Sæberg i Rosendal Marineservice opplyser at byggingen av fartøyene har gått bra, og sier det neste fartøyet skal holde tidsfristen som er i slutten av august.

– Byggingen av det første fartøyet gikk veldig bra. Det har vært fem totalt som har arbeidet med båten og det var en kjempe spennende utfordring for oss. Vi har jo lykkes med å få lokale folk til å være med på laget, som har god kompetanse på denne typen arbeid.

Han påpeker at Rosendal Marineservice har en bra hall og utstyr som passer til denne typen arbeid.

– Hallen er jo på hele 25 000 kvadrat så vi har hatt god plass, sier han med et smil.

– Fungerer svært bra på sjøen

Arbeidsbåten ble sjøsatt for 14 dager siden.

– Deretter har vi gjort noen justeringer og en siste finish, før vi seilte til Bergen i går. Den fungerer svært bra på sjøen, synes vi.

Håkon Tombre sier at «Storm» skal rett i drift på lokaliteten Vadheim i Sogn i neste uke.

– Vi skal først ha en enkel gjennomgang av utstyr, så tas den i bruk så fort som mulig. Vi har tidligere leid inn servicebåter på denne lokaliteten for å hjelpe oss med oppgaver. Nå håper vi at vi kan ta 70 % av disse oppgavene selv, sier Tombre-sjefen avslutningsvis.

Fartøy nummer to, som har fått navnet «Kuling» skal etter planen stå klar i slutten av august.

Om Risnes Marine Craft AS:

Risnes Marine Craft AS er en fortsettelse av Risnes Sønner og har kontor i Os kommune og i Rosendal i Kvinnherad kommune.

Risnesbåtene har gjennom mange år vært den mest solgte arbeidsbåten i oppdrettsnæringen og rundt 150 båter har blitt levert til ulike oppdrettsselskaper gjennom årene.

Om Tombre:

Tombre Fiskeanlegg driver settefisk- og matfisk produksjon.

Selskapet holder til i Eikelandsosen og har tre konsesjoner for matfiskproduksjon og en konsesjon for settefiskproduksjon.

Selskapet er en del av konsernet Tombre-gruppen som også består av datterselskapene Fjord Drift AS, Drageid Laks og Quatro Laks AS.

