Resultatforbedring for Wilson

I sin kvartalsrapport melder Bergensrederiet Wilson ASA om resultatforbedring på tross av et svakt marked.

Selskapet har tatt levering av et nybygg og kjøpt to skip i annenhåndsmarkedet. Per 10 august opererte konsernet 119 skip, hvorav 81 er eiermessig kontrollert.

Under selskapets byggeprogram på tre skip i Kina er to skip levert, mens det tredje skipet forventes levert mot slutten av året.

Resultatet andre kvartal viser en brutto omsetning på 63 millioner Euro mot 59 millioner for samme kvartal i fjor.

Det fremgår av kvartalsrapporten at flere skip i inneværende år i forhold til i fjor var den primære årsaken til økt omsetning. Netto fraktinntekter , tilsvarende skipsinntekter på TC basis, beløp seg til 34 millioner Euro i andre kvartal 2017, mot 32 millioner euro for andre kvartal 2016.