Rekordmange kvinnelige sommerstudenter i Kongsberg

1500 håpefulle studenter søkte på årets sommerstillinger i Kongsberg Gruppen. For første gang er 41 prosent av de som kom gjennom nåløyet kvinner.



– At så mange talenter ser til Kongsberg Gruppen for en relevant sommerjobb er vi veldig glade for. I tillegg er det veldig gledelig at kvinneandelen fortsetter å øke, og at nesten annenhver sommerstudent i år er kvinne. Vi har tro på at mangfold gir økt verdiskapning og vil være med på å motivere enda flere kvinner til å velge teknologiorienterte studieretninger, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen i en pressemelding.

Av de 113 studentene som fikk tilslag på sin søknad som sommerstudent i Kongsberg Gruppen er 46 kvinner. Det er en økning på 11 prosent sammenlignet med fjoråret, og selskapet opplyser at en kvinneandel på 41 prosent er rekordhøyt.

Totalt var det i underkant av 1500 søkere i år, til skipsrevyen.no opplyser konsernet at det er omtrent på linje med fjoråret, men at det i 2016 var 180 studentstillinger.

– Vi har ni ulike prosjekter som strekker fra havbunnen og ut i verdensrommet, i tillegg til at vi har studenter som har sommerjobb i en teknisk avdeling, sier Håøy til skipsrevyen.no.

I følge Kongsberg er prosjektplassene desidert mest populære, Kongsberg Maritimes prosjekt innen subsea kaprer seieren med 482 søkere i år, tett fulgt av Kongsberg Defence Systems-prosjektet «LocalHawk»s 449 søkere.

Autonomi på agendaen

Av årets ni sommerprosjekter tilhører tre maritim sektor.

I prosjektet «DigitalFleet Tool» skal studentene lage en applikasjon for fartøyer og maritime myndigheter for å kunne utføre inspeksjoner og kontroller om bord. Målet er en applikasjon som skal erstatte manuelle registreringer som fører til mye dobbeltarbeid og fare for feilkilder.

Det er også to prosjekter med fokus på autonomi. I prosjektet «Seakit» skal studentene i samarbeid med sommerstudenter ved Forsvarets Forskningsinstitutt utvikle en unmanned surface vessel for kartlegging av havbunnen.

Fjorårets prosjekt «Coastal Shark» videreføres i år. I fjor satte den autonome vannjetten verdensrekord med en person på vannski bak.