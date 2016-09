Regjeringen fremskynder kystvaktskip

For å verne om den norske maritime kompetansen fremskyndes byggingen av tre nye kystvaktskip med krav om at de skal bygges i Norge. Det melder NRK.

Det var allerede kjent at forsvarets langtidsplaner at at regjeringen ville erstatte tre skip i Nordkappsklassen i 2020.

I neste års budsjett annonserer regjeringen en fremskynding til 2018 og har bestemt at det kun er norske verft som får komme med tilbud til tross for at Norge gjennom EØS-regelverket i utgangspunktet plikter å la internasjonale selskaper delta i konkurransen,

Hvert skip har en kontraktsverdi på omlag to milliarder kroner.