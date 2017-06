Reduserer CO2-utslippene med 30 prosent

Danske Green Ship of the Future er et privat-offentlig partnerskap som jobber for å redusere utslipp fra maritim industri. Nå har de utviklet et nytt designkonsept for containerskip som skal redusere CO2-utslippene med 30 prosent per container.

– I teorien kan dette fartøyet bygges i morgen, sier Anne-Sophie Nielsen, markedsassistent i Odense Maritime Technology, som er prosjekteier, til skipsrevyen.no.

RegionalECOFeeder-prosjektets mål var å demonstrere at store utslippsreduksjoner kan gjøres med teknologi som allerede finnes på markedet.

Resultatet er et bredt design, med en maksimal dekksbredde på 32,5 meter, for å kunne passere gjennom Kiel-kanalen. Uten LNG-tanker har skipet en kapasitet på 2500 TEU, med tankene på plass er kapasiteten på 2422 TEU.

– Fordi farten er lavere nå enn for fem-ti år siden har brede desgintyper blitt mer effektive, forklarer Nielsen.

Styres fra akterenden

Med redusert mannskap har boligområdet blitt krympet og senket ned i skipet, slik at containere kan oppbevares over. Den tradisjonelle broen har blitt erstattet med sensorer og kameraer på sidene, i front og akter. Skipet styres fra et kontrollrom i akterenden.

Designet, i kombinasjon med miljøteknologi som allerede finnes på markedet, er beregnet å redusere Co2-utslippet med 30 prosent per container sammenlignet med verdensflåtens gjennomsnitt. Skipet er også i tråd med IMOs Tier III krav til Nox-utslipp samt sulfurkravene som innføres fra 2020.

Prosjektet, som har blitt finansiert av Den Danske Maritime Fond, har ennå til gode å bli realisert.

