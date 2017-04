Redningsskøyta «Emmy Dyvi» til salgs

Av: Asle Strønen og Andrea Bærland

Redningsskøyta «Emmy Dyvi» ligger i disse dager til salgs på Finn.no. «Idar Ulstein» vil ta hennes plass når salget er gjennomført.

– Hun er rett og slett utslitt etter Redningsselskapets målestokk. Vi har mål om responstid hun ikke lenger fyller, sier Redningsselskapets flåtesjef Webjørn Sandor Knudsen til skipsrevyen.no.

«Emmy Dyvi» ligger nå i opplag i Bergen, og skal etter at salget er gjennomført erstattes av «Idar Ulstein» som i disse dager befinner seg i Fosnavåg.

Redningsselskapet har ikke mulighet til å ha reservebåter liggende, derfor må fartøy som ikke lenger lever opp til standarden selges.

Første Erik Bye-båt

Knudsen understreker at fartøyet som nå skal avhendes fortjener skryt, og har en stolt historie bak seg. RS 112 «Emmy Dyvi» har reddet 25 menneskeliv og har assistert 8150 mennesker og 2428 fartøy.

Fra Skipsrevyens båtomtale i 4/1997 kan man lese at båten ble levert fra Båtutrustning A/S på Bømlo som bnr. 102 25. juli 1997, og at hun var en prototype på en helt ny generasjon redningsskøyter av den såkalte Erik Bye-klassen.

Karakteristisk for designet er det høyt plasserte styrehuset med utsikt 360 grader og oppholdsrom på dekk, foran styrehuset. Båten er konstruert for høy fart selv i kraftig sjø og har også gode slepeegenskaper. Nyprisen var oppgitt til 17,5 millioner kroner.

«Askerbæringen» til Tromsø

Det er det svenske selskapet Shipforsale Sweden som har avertert «Emmy Dyvi» på Finn.no.

– Om vi står for salget selv eller setter det bort avhenger litt av hvilken kapasitet vi har. Fartøyet «Askerbæringen» som vi skal overlevere i mai, solgt vi for eksempel selv, opplyser Knudsen.

Han forteller videre at det er et dykkeselskap i Tromsø som har kjøpt «Askerbæringen», og at redningsskøytene som gjerne er for dyre i drift for privatpersoner, er svært populære blant dykkerselskaper.

Neste salg vil i følge Knudsen komme i 2019, da må en av båtene i Adler-klassen vike for «Odd Fellow III», en ny båt av Idar Ulstein-klassen som bygges ved Swede Ship Marine, nord for Gøteborg.

Nøkkeltall, «Emmy Dyvi»:

Hoveddata ved levering var loa 20,40 meter, lpp 18,70 meter, bredde 6,80 meter med dypgang kvl 1,45 meter. Brt 105, netto 30 tonn og deplasement 52 tonn. Fremdriftsmaskineriet den gang var 2 stk. Mitsubishi S12R hovedmotorer hver 880 kW/1200 hk koblet til et Servogear propellanlegg type HD 250 PTI UR/UL, som gav båten en maks fart på 25 knop. Den elektroniske utrustningen bestående bl.a. av en 10 cm radar, modell FR-2130 SS og en 3 cm radar modell FR-2110 – begge fra Furuno Norge A/S, Bergen – ble omtalt som meget moderne. En komplett Furuno A2 pakke for GMDSS hørte også med i leveransen.