Redningsselskapet med fire nye greske båter

I juni 2015 var Redningsselskapet første internasjonale organisasjon som tok initiativ til å assistere frivillig gresk sjøredning. Forrige uke ble fire nye redningsskøyter døpt av statssekretær Anette Elseth i Justis- og beredskapsdepartementet. Det kommer frem i en pressemelding

Redningsbåtene «Nansen», «Europa», «Odin» og «Aigaion» skal brukes av frivillige i Redningsselskapets greske søsterorganisasjonen Hellenic Rescue Team (HRT). Båtene er en del av et større samarbeid mellom HRT og Redningsselskapet, som Utenriksdepartementet har støttet med 13 millioner kroner. De to første båtene, «Norway I» og «Norway II», har vært i tjeneste siden henholdsvis 2015 og 2016.

– Det er fantastiske båter med dedikerte frivillige som har fått redningsutdanning med midlene fra UD, sier statssekretær Anette Elseth. Dagen før dåpen møtte hun frivillige fra HRT og fikk prøvekjøre redningsbåten «Nansen».

Redningsselskapet først ute

Da 850 000 flyktninger og migranter kom sjøveien til de greske øyene for to år siden hadde HRT 15 sjøredningsbaser, men bare fem enkle båter. Presset på den frivillige redningstjenesten var stort, og mange frivillige tok i bruk egne fritidsbåter for å forhindre at barn og voksne druknet på veien fra Tyrkia til de greske øyene.

I juni 2015 tok Redningsselskapet som første utenlandske organisasjon initiativ til å hjelpe gresk, frivillig sjøredning.

– Sammen har vi oppnådd mye på kort tid. HRT har nå en mye større tilstedeværelse langs kysten av Hellas. Utstyret og de mange frivillige kan utgjøre forskjellen på liv og død på sjøen framover, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet i meldingen.

Seks båter og ny kompetanse

Gjennom det UD-støttede prosjektet har HRT fått totalt seks nye redningsbåter. Flere hundre frivillige har fått opplæring i førstehjelp, søk og sjøredning på RS Sjøredningsskolen i Horten og lokalt i Hellas.

– Vi har nå godt utstyr og en helt ny kompetanse på sjøredning. Nå skal vi bruke båtene og alt vi har lært på en god og effektiv måte. Båtene er eller blir stasjonert på strategiske steder over hele Hellas, slik at vi kan bistå alle som trenger hjelp – enten de er flyktninger, greske fiskere, seilere eller utenlandske turister, sier HRT-president George Kalogeropoulos.

Greske og norske dåpstradisjoner

På tradisjonelt vis ble redningsbåtene velsignet med hellig vann av en gresk-ortodoks prest, før gudmødrene og gudfedrene klippet en snor i rødt, hvitt og blått.

– Jeg døper deg «Nansen». Måtte hell og lykke følge deg og ditt mannskap i din ansvarsfulle gjerning, sa gudmor Anette Elseth, som avsluttet dåpen med å helle en flaske champagne over redningsbåten.

Thessalonikis ordfører Giannis Mpoutaris døpte «Europa», commodore Georgios Perdikouris fra gresk kystvakt var gudfar for «Aigaion» («Egeerhavet«), mens Trine Ditlevsen var gudmor for «Odin».

Norges ambassadør i Hellas, Jørn Gjelstad, var også til stede under dåpen sammen med representanter fra Redningsselskapet, Bruce Reed som leder IMRF (International Maritime Rescue Federation), gresk kystvakt, samt lokale og nasjonale greske myndigheter.

Fakta: De greske redningsbåtene

Merke: Zodiak

Lengde: 8,5 meter

Fart: 48 knop

Motor: Evinrude G2 200 hk x 2

Mannskap: 3 – 4 personer. Kan ha opptil 20 personer om bord

Kostnad: 120 000 euro inkludert utstyr som VHF, varmesøkende kamera, GPS-navigasjon, radar, AIS, brannslukkings- og førstehjelpsutstyr

Stasjonering: Kreta, Korfu, Thessaloniki og Rhodos. Flyttes ved behov.

Fakta: Redningsselskapet (RS) og Hellenic Rescue Team (HRT)