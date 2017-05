Rederiforbundet forener krefter med Verdens matvareprogram

– Norges Rederiforbund er stolt av å være en WFP-partner og være den første rederiorganisasjonen i verden som har formalisere sitt engasjement med WFP, uttaler administrerende direktør Sturla Henriksen i en pressemelding.

Norges Rederiforbund signerte 2. mai en treårig samarbeidsavtale med Verdens matvareprogram (WFP). Rederiforbundet bistår WFP ved å identifisere fartøy som kan gi rask assistanse under en nødsituasjon. Den norske flåten består av nærmere 2000 fartøy og opererer globalt til enhver tid.

Avtalen ble signert av administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen og Elisabeth Rasmusson, assisterende direktør i Verdens matvareprogram (WFP), WFP er verdens største humanitære organisasjon og sentral i kampen mot sult og underernæring.

I 2014 undertegnet de to organisasjonene en intensjonsavtale med mål om å utvikle et samarbeid som vil støtte WFP med beredskap. Dette uformelle samarbeidet har vært av stor verdi for begge parter og har blitt utløst ved en rekke anledninger de siste tre årene. Da i krisesituasjoner relatert til humanitær nødhjelp på grunn av konflikt eller naturkatastrofer.