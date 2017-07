Rederiet Samba kan vise til gode økonomiske resultat

Os-rederiet Samba AS gjør suksess med sine tjenester, og kan vise til gode økonomiske tall for 2016. Daglig leder Eirik Haugland sier til kyst.no at de er godt fornøyd.

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Selskapet holder til på Lepsøy i Os i Hordaland, og betegner seg selv som spesialister innen maritim support og AHTS‎.

Selskapet gjennomfører transport- og anleggsservice innen havbruk, offshore og bygg- og anlegg langs hele norskekysten, og kan vise til gode økonomiske tall for 2016.

Omsetningen var 53,2 millioner kroner i 2016, sett mot 34,3 millioner året før. Driftsresultatet til rederiet økte med nær 4,5 millioner, og endte på 17 millioner i 2016, sett mot 12,6 millioner året før.

En noe reservert daglig leder Eirik Haugland sier til kyst.no/skipsrevyen.no at de er godt fornøyde med tallene og opplyser at etterspørselen av tjenestene deres er bra.

– Det er mye hardt arbeid som står bak de gode tallene og de ansatte gjør en god jobb, forteller han kort.

Årsresultatet til rederiet var på 11,5 millioner kroner, og egenkapitalen viser 36,8 millioner ved utgangen av 2016.

Selskapets salgsinntekt var på omlag 53 millioner, som er en solid økning på 18,8 millioner fra året før.

Bra arbeidsmiljø

Styret skriver i årsberetningen at de anser arbeidsmiljøet som bra, og det har ikke vært noen skader eller arbeidsulykker.

Det var totalt 22 fast ansatte ved årsslutt, herav 21 var menn og en kvinne.

Virksomheten har et årsoverskudd etter skatt på omlag 11,6 millioner, og selskapet tar ingen utbytte, men overfører alt til annen egenkapital.

Sambas viktigste satsinger er ROV- og undervannsoperasjoner. Det siste året har selskapet blant annet investert i tre nye fartøy Fox Challenger, Fox Hunter og Fox Chaser.

Samba har nylig også investert i en ny boremaskin. «Fox Driller» kan utføre blant annet tungfortøyninger, noe som selskapet mener gjør at de skiller seg ut på markedet. Daglig leder Eirik Haugland opplyser at borearbeidet har svært gått bra hos deres første kunde. Les mer om dette her.

Om Samba: