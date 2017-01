Prestfjord overtar «Andenesfisk I»

På årets aller første arbeidsdag, 2.januar 2017, ble frysetråleren «Andenesfisk I» overlevert til Eidsfjord Sjøfarm og Prestfjord AS, selskaper i det Sortland-baserte Holmøy Maritime konsernet.

– Det er en helt vanlig virksomhetsoverdragelse, sier daglig leder i Prestfjord AS, Knut Roald Holmøy til Skipsrevyen.no om overtakelsen av AH Holding. Kjøpesummen vil Holmøy holde for seg selv.

Med fartøyet som sto ferdig som byggenummer 1022 ved Tersan Shipyard i 2013 følger et mannskap på 60, tre torsketrålerkonsesjoner og en reketrålerkonsesjon.

Les også: Skipsrevyens omtale av «Andenesfisk I»

– Vi er et selskap i vekst, og dette kjøpet var et ledd i å utvide vår virksomhet, sier Holmøy. – Et fartøy og de rettighetene det kommer med er en betydelig investering, så det er nok det vi skal drive med nå, legger Holmøy til, på spørsmål om det er planer for ytterligere ekspansjon i nær fremtid.

I dag består kjernevirksomheten i konsernet med 250 ansatte av driften av fire moderne trålere med totalt 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker, samt lakeproduksjon. Eidsfjord Sjøfarm har 11 laksekonsesjoner fordelt på seks kommuner i Nordland og Troms.