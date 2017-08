Petrojarl I har ankommet Aibels verft i Haugesund

– Dette blir et krevende prosjekt, men vi har med oss meget solid kompetanse og gode erfaringer fra tilsvarende oppdrag på blant annet Glen Lyon og Petrojarl Knarr inn i planleggingsfasen. Det gjør oss trygg på at vi vil lose også dette prosjektet trygt i havn, sier konserndirektør for Modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Bjørn Tollefsen.



Konserndirektør for Modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Bjørn Tollefsen, (venstre) og Teekays representant Joachim Hopland Nilsen ga håndtrykk etter ferdigforhandlet kontrakt.

Oppdraget gjennomføres samtidig med at dekket til Johan Sverdrup boreplattformen blir sammenstilt i Klosterfjorden – og dermed har en aktivitetspause i Haugesund.

– Oppdraget for Teekay bidrar med andre ord til å opprettholde aktiviteten ved verftet også gjennom september, påpeker Tollefsen.

Aibels prosjektleder, Håkon Falnes, ser fram til samarbeidet med Teekay.

– Vi vil ha et tett samarbeid med kunden gjennom hele prosjektet for å sørge for at skipet kommer i produksjon til avtalt tid, sier han i pressemeldingen.