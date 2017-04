Over de syv hav for egen maskin

Matros Livar Nysted (45) har et meget spesielt forhold til sjøen. Han er en av svært få som har rodd over Atlanterhavet for egen maskin.

Livar Nysted kommer fra Færøyene, er gift og har fire barn. Til hverdags jobber han som matros på offshorefartøyet «Sjoborg».

– Jeg begynte mitt arbeidsliv på sjøen da jeg var svært ung. Jeg begynte på linebåt og tråler, og nå er jeg på Sjoborg. Jeg har jobbet litt i bygningsbransjen også, men trives best med å være på sjøen, sier han til skipsrevyen.no.

Ved siden av jobb har Nysted vært en aktiv i sportsmann. Han har drevet aktivt med både fotball og volleyball, men å ro er det han elsker å gjøre.

– Når man ror over Atlanterhavet er man helt alene og lever nesten som et hulemenneske. Man kommer vekk fra stresset på land. Man har bare en oppgave, og det er å komme seg over Atlanterhavet. Samtidig må man prøve å nyte turen underveis, det er nemlig meget tungt, medgir han.

Den spreke færøyværingen har krysset Atøanterhavet to ganger allerede, første forsøk var i 2009. – Da måtte vi stoppe. I 2010 rodde vi over Nordatlanteren fra New York til England, og i 2013 fra Kanariøyene til Barbados. Samme året tok vi oss og over fra Australia til Øst-Afrika, minnes han.

Doblet mannskapet og slo norsk rekord

– Visste du forresten at de første roerne som rodde over et hav var to norske gutter? spør han. Skipsrevyens utsendte blir svar skyldig.

Nysted forteller om Frank Samuelsen og George Harbo som rodde over Altanteren på 55 dager i 1896. I 2010 rodde Livar Nysted samme turen, og slo rekorden. De brukte 43 dager, men da med fire mann istedenfor to i båten.

– Jeg trener altfor lite. Jeg vil ikke trene for mye før jeg drar, men starter treningen fire måneder før jeg drar av sted. Hvis jeg skal ro hele tiden blir jeg lei, sier han.

Jorden rundt

Neste prosjekt for den ivrige roeren er å ro rundt jorden. Båten er kjøpt, men sponsorene må på plass før det kan planlegges avgang.

– Vi skal ro over de syv hav, men dette kommer til å skje over en periode på flere år med første turen i 2018. Vi kan for eksempel ikke ro på Sydaltlanteren om sommeren for da er det orkaner der. Vi må vente til rette tidspunkt, så drar vi, sier Nysted videre.

Båten som skal brukes er allerede kjøpt og ligger på Færøyene nå. Det er masse arbeid som skal gjøres på båten før den er klar for verdenshavene.