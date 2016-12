Over 3000 besøk på fire måneder

Per Erik Nielsen er den siste gjenværende i den opprinnelige Velferden i Sjøfartsdirektoratet. Etter å ha tilbragt flere tiår utenlands – i byer som Miami og Yokohama driver han i dag Bergen International Seamen’s Center.

– Siden åpningen i slutten av mai har vi hatt over 3000 besøkende frem til slutten av cruisesesongen i september/oktober. Jeg mener det beviser hvor stort behovet var for et internasjonalt sjømannssenter her i Bergen, sier Per Erik Nielsen, rådgiver i Sjøfartsdirektoratetsavdeling for Arbeids- og levekår og primus motor for Bergen International Seamen’s Center, Norges aller første internasjonale sjømannssenter.

For selv om sjømannssenteret er åpent for alle som arbeider på sjøen, forteller Nielsen at det hovedsakelig er cruiseskip-ansatte som benytter seg av tilbudet.

I følge Nielsen er det det trådløse nettet og de seks pcene de har til utlån som er mest populære for sjøfolk uten internettilgang om bord. – Det er mange som sitter her og snakker med familiene sine på Skype, det er fint å se hvor stor glede de har av det.

Ellers er det både bøker og DVDer til utlån, stort sett Nielsens private.

Dugnadsånd

Senteret selger kaffe til en billig penge fra en sponset kaffemaskin, og for den kommende sommersesongen er ønsket om en iskremboks stort. – Vi håper også å få ordnet en markise og litt bord og stoler utenfor, så det blir litt hyggeligere å sitte ute, dersom været skulle tillate det, sier Nielsen om planene fremover.

Nielsen er den eneste ved senteret som mottar lønn fra Sjøfartsdirektoratet, så sjømannssenteret baserer seg i stor grad på frivillighet. De dagene de vet det blir stort trykk serveres lapskaus, pølser eller vafler, og både barn og barnebarn stiller opp på dugnad. Nielsen trekker spesielt frem kona Wenche som hjelper til med alt fra klesvask til matlaging. – Hun bidrar helt utrolig masse, sier en takknemlig Nielsen.

Innsamling til veldedighet

I tillegg til den daglige driften av sjømanssenteret gjennomføres velferdstiltak som fotballcupen Bergen Championship for cruiseskipene i september. Wenche Nielsen står for vask av drakter de dagene turneringen foregår, om fotballkampene spilles i ekte bergensvær er det en formidabel jobb på kveldstid.

Den velkjente fotballturneringen Nordsjøcup, som i 2016 ble arrangert av Sjømannsidretten for 20. gang har i flere år samlet inn penger til barneavdelingen på Haukeland universitetssykehus. I år gikk pengene, 50 000 kroner, til et idrettsarrangement – Nordsjølekene – for utviklingshemmet barn og ungdom på Fana stadion.

Bergen havn yrer av liv og cruiseskip i sommermånedene, og sensommeren av idrettsaktiviteter. ) sommer hadde Nielsen bare en helg fri, feriedagene tok han igjen på senhøsten. Med en cruisesesong som takket være nordlysturismen stadig blir lengre, åpner senteret igjen allerede på nyåret. – Det er hardt arbeid, men når man ser hvor mange man gleder, så er det hele verdt det, sier Per Erik Nielsen.