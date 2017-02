Over 20 år på kontrakt for «Havila Troll»

Havila Shipping kan melde om at deres fartøy «Havila Troll» har fått en kontrakt på syv år med Statoil. Kontrakten kommer med en mulighet for forlengelse på fem år.

RRVen «Havila Troll» har vært i arbeid hele sin levetid. Da fartøyet forlot verftet i i 2003 gikk det rett inn på en 10 års kontrakt med Hydro, hvorav to av tre mulige toårsopsjoner også ble tatt i bruk.

Når kontraktsperioden med Statoil er fullført har «Havila Troll» dermed gått 21 år på kontrakt, benyttes opsjonen blir det 26 år med kontinuerlig arbeid for fartøyet.

Det er bare tre uker siden forrige gode nyhet fra rederiet, da fartøyet «Havila Subsea» gikk ut av opplag og inn på en treårig kontrakt med Haugesund-selskapet Reach Subsea.

– Jeg er veldig fornøyd med å få på plass nok en langsiktig kontrakt for et av våre skip. Jeg kan ikke oppgi noe tall, men bare understreke at i slike tider som vi har nå er dette en kontrakt vi er fornøyd med, sier administrerende direktør Njål Sævik i meldingen.