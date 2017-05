Østensjø overtar den første av tre dual-fuel taubåter

Haugesundrederiet Østensjø tok Kristi Himmelfartsdag levering av taubåten «Dux» fra det spanske verftet Astilleros Gondan. I følge en pressemelidng fra verftet er «Dux» den første europeisk-bygde dual-fuel taubåten.

«Dux» er 40,2 meter lang og 16 meter bred, og er det første fartøyet i en serie på tre. Taubåten har marsjfart på 15 knop og bollard pull på 107 tonn. Fartøyet er innredet for åtte personer.

Båten er bygget for å takle operasjoner ned i 20 minusgrader, og LNG-diesel fremdriftssystemet kan i stor grad operere på LNG, som gir et utslippsnivå i tråd med IMOs Tier III-utslipsstandarder.

Fartøyet skal bistå Statoil med tauing ved Melkøya, og anslås i følge meldingen å skulle eskortere 300 skip årlig.

Nye båter med gamle navn til Melkøya

Kenneth Walland, administrerende direktør i Østensjø forteller til skipsrevyen.no at fartøy nummer to i serien, som får navnet «Pax» leveres i slutten av juni, og nummer tre «Audax», leveres i august.

– Gamle Østensjø-navn på alle tre. Gamle «Dux» og «Pax» gikk på Kårstø, og «Audax» på Sture, forteller Walland.

– Østensjø overtok 1. mars kontrakten på Melkøya, en kontrakt som har en varighet på ti år. Alle tre går rett inn på den, sier den administrerende direktøren.

Han legger til at de også har fått bygget to fortøyningsfartøy ved Poltramp. Totalt har Østensjø, i følge Kenneth Walland, bygget fartøy for om lag 450 millioner kroner i forbindelse med Statoil-kontrakten.