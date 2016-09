Optimarin håper på innpass i USA

Norske Optimarin har etter møysommelig testing endelig levert inn dokumentasjonen på sitt renseanlegg for ballastvann til US Coast Guard (USCG).

– Det har vært omfattende arbeid, vi begynte planleggingen i 2014, og begynte å gjennomføre tester allerede i 2015, sier administrerende direktør Tore Andersen til skipsrevyen.no.

IMOs ballastvannkonvensjon ble endelig ratifisert forrige uke, men i den 12 år lange ventetiden har USA laget sine egne, strengere regler.

– Noen parametere er forskjellige, forklarer Andersen. Mens IMO bruker et tellesystem som heter NPN, som tillater at organismer lever videre i to til tre uker uten evne til å reprodusere seg, bruker USCG et system som heter CMFDA som krever hundre prosent død før vannet kan slippes ut igjen, forklarer Andersen.

Amerikanerne krever også at systemet testes fem ganger i både saltvann, ferskvann og brakkvann, IMO på sin side krever bare testing av systemet i to ulike typer vann. Optimarins system har vært gjennom både landbasert testing og såkalt seaboard testing i ulike farvann.

Dropper strømsparing

– Den eneste endringen vi har gjort er at vi på det IMO-godkjente systemet har en strømspareknapp, som gjør at jo renere vannet er, jo mindre strøm brukes til UV-lyset i systemet. For USCG er denne fjernet, så det vil være et 100% strømforbruk for full-kill effekt, forteller Andersen.

– Vi hadde endel pre-tester for å finne ut akkurat hvor mye strøm vi trengte for å oppnå full effekt, legger han til.

Den omfattende testingen har heller ikke vært billig. Regningen for dokumentasjonen ligger på 20 millioner kroner, og har blitt finansiert av Optimarins eiere, samt av Innovasjon Norge.

DNV GL har nå levert inn dokumentasjon på vegne av Optimarin, og håper på full godkjenning i løpet av årets siste kvartal.