Oppdretter kjøper kjernen i Eide Marine Services

Oppdretter Gerhard Meidell Alsakers heleide holdingselskap Meidell AS har kjøpt kjernevirksomheten i Eide Marine Services som meldte oppbud i slutten av september.

– Vi har vært på opphørssalg, slik formulerte Alsaker i følge en pressemelding seg, da han slapp nyheten om oppkjøpet til de ansatte i Alsaker Fjordbruk.

Av pressemeldingen fremgår det at oppkjøpet dreier seg om 14 enheter, bestående av fem store kranfartøy, syv lektere og to slepebåter. Disse vil bli lagt inn i et datterselskap i Meidell AS.

Eide Marine Services som skyldte DNB en halv milliard hadde en flåte som opprinnelig bestod av 40 fartøy.

– Planen videre er å opprette et selskap sammen med Eide, som skal stå for den operative driften av flåten fra Høylandsbygd på Halsnøy. Dermed sikres kreativiteten og kompetansen som finnes på stedet, sier Alsaker i meldingen.

Han understreker også at oppkjøpet av Eide-fartøyene ikke vil flytte fokus vekk fra hovedgeskjeften, lakseoppdrett.