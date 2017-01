Omstokking i Hurtigruten

Asta Lassesen skifter jobb, og går fra å være finansdirektør til å bli Hurtigrutens nye kommersielle direktør. Torleif Ernstsen kommer inn fra Carneige for å fylle stillingen hun forlater.

Det skriver Hurtigruten i en pressemelding.

Lassesen som er utdannet siviløkonom har hatt rollen som finansdirektør siden 2011.

– Jeg har gjennom omstillingen og i rollen som finansdirektør, hatt gleden av å jobbe tett med våre dyktige ansatte i den kommersielle avdelingen, både i Norge og utlandet. Hurtigruten har store vekstambisjoner, langs norskekysten, men kanskje i særlig grad i explorervirksomheten. Jeg ser fram til å lede arbeidet med å selge og forvalte merkevaren til Norges sterkeste reiselivsprodukt, sier Lassesen om rollebyttet.

1.februar tar Torleif Ernstsen over rollen som finansdirektør. Han er siviløkonom med spesialisering i finans og statsautorisert revisor, og kommer fra stillingen som direktør for corporate finance- avdelingen i Carneige.

– Torleif har jobbet med Hurtigruten i ulike roller siden 2007, blant annet som rådgiver for TDR Capital under kjøpet av selskapet. Det er en stor fordel for oss å få en ny finansdirektør som er så godt kjent med selskapet og vår finansielle struktur. Jeg gleder meg til å få Torleif om bord, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i en meldingen om nyansettelsen.