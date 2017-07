«Olympic Delta» på kontrakt med MMT Sweden

MMT Sweden har leid inn subsea/imr-fartøyer «Olympic Delta», det skriver deres norske samarbeidspartner Reach Subsea i en børsmelding.

Reach Subsea og MMT Sweden har tidligere meldt om en intensjonsavtale om et fire måneders prosjekt, som krevde utvidelse av flåten. Prosjektet som skulle startet i juni er nå utsatt til august, og er anslått å ha en varighet på fire måneder.

Nå kan partene melde at Olympic Shipping’s «Olympic Delta» er sikret for oppdraget, gjennom en langtidskontrakt med MMT Sweden. Reach har også leid in to WROW-er av Delta Subsea i Houston, som etter endt oppdrag i Biscayabukten, planlegges brukt i dette prosjektet.

Selskapene vil ikke komme med mer informasjon om prosjektet før intensjonsavtalen er omgjort til en fast kontrakt.

Med «Olymic Delta» har samarbeidspartnerne nå fire subsea-pakker bestående av fartøy, ROV og subsea-utstyr. I tillegg til «Olympic Delta» har MMT Sweden for tiden «Stril Explorer» på langtidskontrakt. Reach Subsea på sin side har «Havila Subsea» som gikk ut av opplag i januar, og har nylig forlenget sin kontrakt med «Edda Fonn».