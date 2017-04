«Olympic Canyon» klargjøres for Middelhavet

«Olympic Canyon» overtar oppdraget til «Siem Pilot» i Middelhavet, etter forberedelser hos GMC Maritime i Stavanger. Det fremgår av en pressemelding fra verftet.

Det er rederiet Olympic Nor As, et datterselskap av Olympic Shipping som har inngått kontrakt med GMC.

Rederiet er tildelt kontrakt av Justis- og beredskapsdepartementet og skipet skal bistå i forbindelse med migrasjonskrisen i Middelhavet, etter at nåværende kontrakt for skipet «Siem Pilot» utløper i mai 2017. For anledningen skifter «Olympic Canyon» navnt til «Olympic Commander».

I slutten av denne uken går GMC igang med modifikasjonsarbeidet på subsea fartøyet, som forventes å gå rett i tørrdokk ved ankomst Stavanger. Arbeidet skal etter planen være fullført i slutten av mai.