Økte omsetningen over 50 prosent

Av: Therese Soltveit/kyst.no

Marin Design AS sier de har tilbakelagt seg et svært bra år, med en omsetningsvekst på over 50 prosent fra året før. Administrerende direktør Ole Andreas Holm, opplyser at skipsdesignerne allerede har over 20 fartøy på tegneblokken som skal leveres i 2017.

Marin Design AS ble etablert i 2006 og har hovedkontor i Kolvereid, Nord-Trøndelag. Selskapet er et skipsdesign konsulentfirma som utfører design av nybygg og ombygging av eksisterende fartøy, som fiskefartøy, servicefartøy til oppdrett blant annet.

Ole Andreas Holm, administrerende direktør i Marin Design AS sier til kyst.no at deres ambisjoner for 2017 er å satse videre på å levere nye design av servicefartøy, fiskebåter og slepebåter.

I 2016 ble det levert fra verft 16 fartøy designet av Marin Design. Dette vil selskapet øke i år, og har allerede mange bestillinger som skal designes.

– Hvordan vil du oppsummere året 2016?

– Det har vært et godt år, med en omsetningsøkning på over 50 % fra 2015, sier han fornøyd, og legger til at de har pr dags dato rundt 20 design på fartøy under bygging, som forventes levert i 2017.

Variert design

Selskapet har designet en rekke forskjellige fartøy, inkludert servicefartøy til oppdrettsnæringen, slepebåter og fiskefartøy.

– I tillegg har vi erfaring med ombygging av eksisterende fartøy, og design av spesialiserte fartøy for spesifikke formål, legger han til.

Når det gjelder hvilke båter havbrukssnæringen ønsker, påpeker Holm at det ofte er katamaraner fra 13-24 meter og enskrogs fartøy fra 10 – 40 meter som er etterspurt.

Vil ansatte flere

Trøndelags-selskapet har ni fast ansatte, samt innleid personell.

Holm opplyser til kyst.no at Vegard Solheim er en av de siste ansettelsene i selskapet.

– Vi ser også etter flere ansatte, sier han avslutningsvis.