Øker generatorkapasiteten når de skifter til batteri

Eidesviks «Viking Princess» er det første offshore-fartøyet som erstatter en generator med batteri. Det vil både spare miljø, og gi fartøyet større generatorkapasitet.

Offshore-rederiet Eidesvik skifter ut en av fire generatorer med batteri i det LNG-drevne fartøyet «Viking Princess».

– Bare et år etter at batterier ble montert i det første offshore-fartøyet for å avlaste generatorene, er altså tiden moden for å teste om batterier kan erstatte en generator fullt ut. Det viser hvor fantastisk raskt utviklingen av batteriteknologien går, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

Det statlige selskapet bidrar med 6,5 millioner kroner til prosjektet.

Kapasiteten blir større

– Batteriet har en kapasitet på 500 kW/timer, og omformerne koblet til skipets tavlesystem har mulighet til å ta 1600 kW ut av batteriet for en kort periode. Dermed, vil generatorkapasiteten på skipet faktisk øke, forklarer Vermund Hjelland, direktør for teknologi og utvikling i Eidesvik til skipsrevyen.no.

I følge Hjelland vil en kritisk periode for dette skipet være på om lag ti minutter, til sammenligning kunne generatoren dra ut 1100 kW i samme tidsrom.

– Vi har som definert mål at skipene skal være like gode, eller helst bedre etter at miljøteknologi har blitt installert, poengterer han.

Drivstoffreduksjonen og dermed også reduksjonen av Co2-utslipp er beregnet til å være på 30 prosent når båten er i dynamisk posisjonering, og i vanlig drift mellom 13 og 18 prosent, avhengig av driftsforhold.

Aktuelt for fremtidige nybygg

– Vi ser at kundene våre etterspør miljøvennlige, drivstoffbesparende løsninger konkret, og de bestemmer jo i stor grad hva vi tør å satse på, sier Hjelland om rederiets satsning på miljøteknologi.

I tilfellet «Viking Princess» var det et motorhavari som gjorde at Eidesvik til høsten skifter ut en generator med et batteri. Dermed blir det neppe slik at resten av den eksisterende flåten får fjernet en generator.

-Men når det etter hvert blir tid for nybygg igjen, er dette en løsning vi vil se på for nye design, sier Hjelland avslutningsvis.