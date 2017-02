Offshoreskip inn i miljøforkjempernes tjeneste

Ruben Oddekalv i Norges Miljøvernforbund mener man bør bruke offshoreskip i opplag til noe bærekraftig, som å rydde havet for plast. Havila Shipping har stilt sin PSV «Havila Favour» til disposisjon for Clean Coast i Vanylven.

Beregninger fra 2010 viser i følge Norges Miljøvernforbund at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet hvert år.

På bakgrunn av disse funnene inviterer Norges Miljøvernforbund norske myndigheter til opprydning.

– Ved å vise handlekraft, kan man få andre land til å følge Norges eksempel, sier kampanjeleder Ruben M. Oddekalv på Norges Miljøvernforbunds hjemmesider.

I kampen for et rent hav utfordrer Norges Miljøvernforbund myndighetene. Brevet til Miljødirektoratet begynner slik:

«Norges Miljøvernforbund ( NMF ) krever at den norske regjering straks tar initiativ til en internasjonal stordugnad på verdenshavene for å rydde de enorme mengdene med plast som flyter fritt i store øyer…»

– Norge har mange skip i opplag på grunn av oljekrisen. Disse kan med enkel tilpassing brukes til å samle opp plastavfallet i havet, sier Oddekalv.

Ren kyst

Firmaet Clean Coast i Vanylven, er allerede i gang med planleggingen av hvordan skip kan brukes. Daglig leder Elisabeth L. Haugen forteller til skipsrevyen.no at de samarbeider med Runde Miljøsenter og Havila Shipping om et forprosjekt der de skal kartlegge og rydde miljøavfall langs norskekysten. De ser også på muligheten for å rydde langs kysten av Svalbard.

– Vi har fått midler fra Vanylven Utvikling til å starte forprosjektet. Tanken er å bruke et offshoreskip. Det er mange plasser langs kysten uten veiforbindelse, men hvor vi har mulighet til å gå inn med små båter. Offshoreskipet har gode manøvreringsevner, så det kan vi bruke på fjorden mens arbeidsbåtene går inn ved land og henter avfallet, forklarer hun.

«Havila Favour»

Det blir i første omgang aktuelt å bruke en av Havilas mindre PSVer, «Havila Favour», i forprosjektet.

– Dette er skip som kan passe til denne typen oppdrag, bekrefter administrerende direktør i Havila, Njål Sævik til NRK.

Skipet skal ha en dekkskapasitet på 800-1000 kvadratmeter.

– Da kan du samle ganske mye avfall før du må levere på land. Båten må ombygges litt, men vi er ikke kommet så langt at de vet hvem som skal ta seg av den jobben ennå, legger Haugen til overfor skipsrevyen.no

Intensjonen er å prøve å komme i gang med prøveordningen i år, men da må Clean Coast først ha myndighetene med på laget.

– Vi har sett behovet for fjerning av søppel, vi ser båter i opplag og maritimt mannskap som går ledig og som vi kan få ut i arbeid. Vi tenker også at vi skal ha et meldesystem og koordinering av hvor båten skal gå.