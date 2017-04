Odfjell signerer med Hudong-Zhonghua

Endelig signering av skipsbyggingskontrakter for to kjemikalietankere.

Odfjell SE melder i dag at en tidligere rapportert intensjonsavtale for bygging av to kjemikalietankere med lastetanker i rustfritt stål, nå er signert med Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) CO., LTD.

De to skipene vil bli 38,000 dwt og begge vil ha 40 tanker med en lastekapasitet på 45,000 m3. Begge skipene er tilrettelagt for dual fuel-løsning.

Avtalen kommer i tillegg til tidligere inngåtte avtaler med samme verft om levering av fire skip på hhv. 49,000 dwt med 33 tanker i rustfritt stål.

Kontraktspris for skipene er USD 116 millioner. Første skip forventes levert i juni 2020, påfølgende skip blir levert tre måneder senere.