Odfjell SE fornyer flåten

Odfjell SE har nå signert byggekontrakter med China Shipbuilding Trading CO., LTD og Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) CO., LTD, skriver selskapet i en pressemelding.

Skipene er 49,000 dwt, og med en lastekapasitet på 54,600 cbm blir dette verdens største kjemikalietankere med lastetanker i rustfritt stål. Første skip forventes levert i juni 2019 og påfølgende skip blir levert med tre måneders mellomrom. Kontraktspris pr. skip er USD 60 millioner.

De siste årene har verftet bygget en rekke kjemikalietankere med lastetanker i rustfritt stål, og verftet er et av få verft i Kina som har fasiliteter og kompetanse til å bygge skip etter Odfjells kvalitetskrav til denne type avanserte kjemikalieskip.

Odfjell har i tillegg sikret opsjoner på opp til fire ytterligere skip.

– Vi er veldig glad for avtalen vi nå har signert, som er et viktig fremskritt for vårt behov for flåtefornyelse. Skipene vil bli de mest kostnadseffektive kjemikalietankere med lastetanker i rustfritt stål som er bygget, de er designet med hensyn til miljøeffektivitet og vil være en god investering for våre aksjonærer.