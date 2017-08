Nytt vindmølleskip med Havyard-design til Esvagt

Dette er en design og utstyrskontrakt for bygging på eksternt verft i Europa og salgsdirektør Gisle Vinjevoll Thrane skriver i en pressemelding at han gleder seg over kontrakten som betyr arbeid både for Havyard Design & Solutions og flere underleverandører i regionen.

Verdien på kontrakten er i overkant NOK 70 millioner. Utstyrspakken inkluderer DE fremdriftssystem fra Norwegian Electric Systems AS der Havyard eier i overkant av 50%, samt Havyard IAS og Havyard Concept Bridge.

– Vi har utviklet et skip som har innfridd kravene både fra rederiet og de som skal bruke båten. Vi har balansert det tekniske med det kommersielle og slik kunne vi vinne en kontrakt i et marked med hard konkurranse.

Skipet skal leveres til ESVAGT i august 2019 og skal gå inn i en kontrakt med det danske vindkraftselskapet MHI Vestas og betjene feltet OWF Deutsche Bucht, opplyser salgsdirektøren.

Design Manager Arve Helsem Leine sier at utgangspunktet for utviklingen av Havyard 831 SOV var å designe et kompakt, effektivt og lønnsomt skip for mindre parker.

– Når vi nå kan skrive kontrakt nummer to på dette designet, så viser det at vi har lykkes i å skape et design som innfrir forventningene, sier Leine.

Havyard 831 SOV er utviklet i tett samarbeid mellom Havyard Design & Solutions, reder og operatør for å finne de gode løsningene, og er i tillegg et resultat av Havyard sitt langvarige arbeid med skrogform og forbedrede sjøegenskaper.

– Vi har hatt tydelige mål på hva vi vil oppnå, hatt strenge krav og lagt mye ressurser i å finne det beste samspillet mellom variablene som gir best ytelse og de beste sjøegenskapene for akkurat dette skipet og bruken av det, sier forsknings- og utviklingssjef i Havyard, Kristian Steinsvik.

I utviklingen av dette designet er det lagt vekt på å utvikle en effektiv plattform for å betjene offshore vindmølleparker. Skipet har stor og komfortabel innredning med kapasitet til å huse vindmølle servicepersonell, i tillegg til mannskapet på skipet. Det er videre arrangert for god lagringskapasitet for utstyr og verktøy under dekk og for containere på dekk.

Skipet er utrustet med ESVAGTs STB (Safe Transfer Boat) båter som sjøsettes for å frakte servicepersonellet til vindmøllene i tillegg til en integrert, hiv-kompensert gangvei.

Skroget er utformet for lavt drivstofforbruk og har egenskaper i sjø som sikrer best mulig komfort og sikkerhet for mannskap og servicepersonell om bord.

FAKTA Havyard Group

Havyard Group ASA er et maritimt teknologiselskap som leverer produkt og tjenester innen sjømat, energi og transport.

Havyard Group ASA er notert på Oslo Børs, Ticker HYARD. Hovedkontor er i Fosnavåg og det er totalt 700 ansatte i konsernet.



Konsernet er delt opp i fem forretningsområder: