Nytt liv til gammel brønnbåt

Da Pure Shipping og gründer Karl Ove Eines tidligere i år kjøpte den gamle brønnbåten «Eli Star» hadde den allerede ligget til salgs en stund på Båt- og oppdrettsservice AS på Averøy i Møre og Romsdal

– Vi hadde den i kikkerten en stund, men kikket også på andre båter ulike steder i Norge. Grunnen til at det til slutt ble akkurat denne båten var at vi fant som passet våre kriterier best, sier Eines til skipsrevyen.no

Den 29,75 meter lange båten ble bygget som tråler ved Søby og Rantzausminde Båtbyggeri i 1976, som byggenummer 56. Allerede i 1978 ble den bygget om til brønnbåt i Kristiansund. «Eli Star» var da for verdens største brønnbåt å regne.

2016: Avlusningsfartøy

«Eli Star» ble kanskje reddet fra å bli spiker da Pure Shipping kjøpte den i 2016, men noen brønnbåt er det ikke lenger. Etter nok en ombygging har båten de siste fire månedene operert som avlusningsfartøy under navnet M/S «Laugar».

– Vi kjøpte båten i februar, og begynte ombyggingen ved BOAS i mars. Alt av pumper og brønnbåtutstyr er fjernet. Det samme gjelder alt det elektriske.

I dag består «Laugars» hovedmaskineri av en 500 hk Grenaa Diesel motor og et hjelpemaskineri bestående av tre motorer: Mercedes 370 kW, Volvo Penta 22 kW og Perkins 75 kW.

På avlusningssiden er det montert en FLS spyler for fjerning av lus med sjøvann.

Det er også et Akva Group 300 bar dieselaggregat, en tre skivers Remote Operated Net Cleaner, tre skivers «Terminator» og en syv skivers notvasker om bord.

Utvidelser i sikte

Med dette utstyret har «Laugar» kapasitet til å avluse 20-50 tonn laks i timen, avhengig av hvilken størrelse de jobber med. Allerede i januar står en dobling av kapasitet på planen når en ny spylelinje monteres. Fremtidige oppgradering inkluderer også å montere baugthruster og ny notvasker fra Hammelmann som skal driftes av fartøyets hjelpemaskineri.

«Laugar» ble opprinnelig bygget for bruk på samarbeidspartnernes anlegg, Pure Farming, Namgam og Nekton Havbruk. Sistnevnte har en mørkegrønn konsesjon i klasse C og dermed et lusekrav på 0,1 voksne hunlus. Likevel, mesteparten av høsten har gått med til oppdrag for eksterne kunder. – Om det blir flere tilskudd til Pure Shippings flåte vil tiden og etterspørselen vise, men de siste fire månedene har vært et eventyr. Det har virkelig vært kjempeartig med egen båt, sier Karl Ove Eines avslutningsvis.