Nyopprettet serviceselskap investerer i avlusingslekter

av Therese Soltveit/kyst.no

Fire lakseoppdrettere på Helgelandskysten har gått sammen og investert i serviceselskapet Hydro Fish Care som vil drifte en Vaagland-lekter med avlusingsverktøyet Hydrolicer.

Hydro Fish Care er et nyetablert serviceselskap på Herøy som eies av fire oppdrettere på Helgeland; Seløy Sjøfarm, Kobbvåglaks, LetSea, Lovund Laks og serviceselskapet, Herøy Servicebåt.

Kristian Johnsen er styreleder i det nye selskapet, men jobber til daglig som leder for Letsea tidligere kjent som Helgeland Havbruksstasjon.

Selskapet ble etablert våren 2016, og har som hovedformål å investere og drive en mekanisk avlusingsenhet for å sikre kapasitet vedrørende håndtering av lus på Helgelandskysten.

– Etter å ha vurdert ulike avlusningsmetoder, ble valget å investere i en Hydrolicer fra Vaagland. Dette er en mekanisk metode som benytter spyling og vakuum for å fjerne lus fra laksen, sier han.

Ekstern interesse

Lekteren som har byggenummer 154 hos Vaagland Båtbyggeri/Vamar, er utstyrt med egen manøvreringsenheter som gjør de de kan operere ved anleggene uten bistand fra slepebåt, og har med fire linjer kapasitet til å håndtere cirka 120 tonn laks per time.

Les også: Kraftig oppsving for Vaagland Båtbyggeri

Med denne kapasiteten vil selskapet også kunne tilby avlusingskapasitet til eksterne kunder.

– Vi har allerede fått henvendelser fra eksterne aktører og det ser ut som markedet etterspør denne form for avlusning, utdyper Johnsen til kyst.no.

Selskapet er er i gang med å ansette daglig leder av selskapet, som blir en sentral operativ stilling på avlusningslekteren.

– Kompetanse er viktig for å kunne drifte dette systemet optimalt, og det er langt opp til opplæringsfase frem til lekteren skal være i drift i løpet av mars 2017. Totalt vil det være fem stillinger knyttet til dette arbeidet.

Et viktig mål for selskapene vil være å ha en kapasitet som gjør dem i stand til å inneha en effektiv og miljøvennlig metode, som bidrar til å holde lave lusnivåer gjennom hele produksjonssyklusen.

– Vi har stor tro på denne metoden og at dette vil bidra i «lusekampen» på Helgeland, sier Johnsen.

Vil bekjempe lakselus uten kjemikalier

Daglig leder Jan Erik Jakobsen i Seløy Sjøfarm som er en av aksjonærene sier til kyst.no, at de har valgt å investere i Hydro Fish Care av to grunner.

Les også: Fartøy avluser 2000 tonn laks i døgnet

– Vi som liten aktør i næringen ønsker å ha tilgang på en egen kapasitet innen avlusing. Når vi har problemer med lus, så har også de store aktørene samme problemene som oss, dermed blir det lett at de store aktørene stikker av med de kapasitetene som finnes i området.

– Når vi går inn i investering som vi selv skal bruke, så ønsker vi at det skal være en kapasitet hvor vi kan bekjempe lus uten kjemikalier eller medisin, legger han til.

Selskapet ønsker at de i fremtiden kan bekjempe lus i sin helhet uten medisin og kjemikalier.

– Styrer kapasiteten

Jakobsen mener at fordelen med å være aksjonær i selskapet er at de har mulighet til å styre kapasiteten, slik at de har mulighet til å bruke Hydroliceren når de trenger den.

– Forventningene er at aksjonærene skal klare å holde lusepresset nede i lavt antall. Og at ved aksjonærenes bruk pluss utleie til andre oppdrettere skal dette bli en investering som lønner seg, påpeker han til kyst.no.