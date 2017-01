Nye Musa skal bidra i kampen mot lusa

Av: Magnus Petersen og Therese Soltveit, kyst.no

I noen måneder har Firda Seafood hatt i drift sitt nye transportfartøy Musa 2, som er en oppfølger av fartøyet Lusa som på mystisk vis fikk endret navn til Musa. – Det var da vi hadde en festlig sammenkomst med ansatte i sommer at Lusa ble Musa. De siste årene føles det som om oppdrett er blitt en bigeskjeft, mens lusebekjempelse er blitt hovedvirksomheten, sier administrerende direktør Ola Braanaas, og legger til at mus tross alt er kjekkere enn lus.

Oppdrettselskapet Firda Seafood har fått et nytt transportfartøy som mellom annet skal hjelpe de ansatte å komme raskere ut på merdkanten. Firda-sjef Ola Braanaas sier at fartøyet Musa 2 vil frakte personell rundt på lokalitetene, og påpeker at det nye fartøyet imidlertid har en forhistorie.

Det var bedriften hadde en grillfest at de begynte å drøse om at navnet Lusa på en båt gav dårlige vibrasjoner, da dukket navneforslaget Musa opp.

– Det gir jo litt mer lystige assosiasjoner. I løpet av kvelden var det noen som tok affære.

– Da vi våknet neste morgen fant vi båten omdøpt fra Lusa til Musa. Vi har sterke mistanker om at det må ha vert en av Bakkebrødrene fra brønnbåtselskapet Seistar, men de vil ikke vedstå seg det, forteller han lattermildt, og understreker at det var en selskapelighet.

Siden da ble den første båten «Lusa» blitt hetende «Musa» og de valgte så og videreføre Musa-navnet i oppfølgeren.

Musa 2

Båten ble hentet hjem til selskapet i Gulen midten av desember i fjor og har allerede gjort en innsats mot lakselus og annet arbeid.

– Det er en enkel og rask bemanningsbåt som skal transportere personell til og fra anleggene, sier Braanaas om båten.