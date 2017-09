Nydøpte «Granit» nyttiggjør alt på fisken

– Vi gleder oss kolossalt til å ta båten i bruk. Denne har vi ventet lenge på. Det var stort for selskapet og for kommunen, sier Christian Halstensen til skipsrevyen.no etter dåpen av «Granit» i Austevoll denne uken.

Fiskebåterederiet Halstensen Granit holdt en storslagen dåpsfest for den ferske hvitfisktråleren «Granit» skulle døpes torsdag denne uken. Den velutstyrte fabrikktråleren på 81,2 x16,6 meter har kostet har kostet rederiet nærmere 350 millioner kroner.

Det var Kari Halstensen, Christians søster, som var gudmor for «Granit». Og ifølge Christian Halstensen var gårsdagens skipsdåp antagelig den første skipsdåpen i Bekkjarvik noen sinne.

– I alle fall den første i moderne tid, ler han og bekrefter at arrangementet innebar flaskeknusing, musikk og taler og ellers alt som hører med på en ordentlig skipsdåp. Etter dåpsseremonien fikk alle som ønsket det, komme om bord for en omvisning, etterfulgt av festmiddag på gjestgiveriet i Bekkjarvik.

Til Ålesund for testkjøring

Allerede samme kveld som dåpen ble holdt, seilte Granit videre mot Ålseund.

– Båten gikk fra Bekkjarvik torsdag kveld. Når den ankommer Ålesund rundt klokken 14 fredag, skal den rigges, det skal tunes og programmeres på fabrikken om bord. Om 8-10 dager skal båten på prøvetur slik at man får testet systemene. Dersom alt ser bra ut, starter fiskeriet umiddelbart, poengterer Halstensen.

Han forklarer at det i starten er nødvendig å fiske så kystnært som mulig, i tilfelle det skulle være behov for videre justeringer.

– Derfor starter jobben på Mørekysten. Etterhvert skal den nordover for å fiske torsk og hyse i høst. Da fisker vi opp gjennom Barentshavet og sei langs kysten, sier han videre.

– Det er en hel del spennende og ny teknologi om bord. Det er en maskin som skjærer filet med vannstråler, slik at man kan skjære ut loins. Du tar foredlingen ett skritt videre med den. Vi har fått et grading-system som er optisk. Det grader fisken etter art og størrelse ved hjelp av optikk. For første gang om bord på en båt så lager en helmel der vi tar vare på olje og linvann og avskjæring fra produksjon av filet. Det innebærer at vi har en båt som nyttiggjør seg av absolutt alt på fisken. Til og med dampen som kommer ut av produksjonen tas vare på og bruke si rengjøring av fabrikken.