Nybyggingskontrakt for Folla Maritime

Folla Maritime Service AS har inngått kontrakt med Refsnes Laks AS, om levering av servicefartøy av typen Follawork 35 i første kvartal av 2018.

– Vi er stolte av at Refsnes Laks velger oss som leverandør, og vi ser frem til et tett samarbeid med dem utover høsten. Det kommer til å bli noen tekniske endringer i forhold til de andre fartøyene vi har bygget av denne modellen, noe som gjør at vi ser enda mer frem til å se sluttproduktet. I tillegg er det gledelig at etterspørselen fortsatt er stor etter denne fartøystypen, sier Runar Brennvolleng, daglig leder i Folla Maritime Service i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyd med tidligere fartøy bygd av Folla Maritime Service, som gjør at vi ser frem til å samarbeide med dem igjen på et nybygg. Dette blir bra!, sier Ole Arve Viken i Refsnes Laks i meldingen.

Selskapet har i tillegg et tilsvarende fartøy under bygging.

Fartøyet har følgende spesifikasjoner:

Mål: 10,65m x 5,0m

Hovedmotor: John Deere 265HK ved 2.400 omdr.

3 Capstaner (3 tonn/2 x 1 tonn)

Amco Veba kran

Thruster: 2x Sleipner type SH300

Propellanlegg levert av Nogva Motorfabrikk AS

Fartøyet er designet av Marin Design

Folla Maritime Service AS bygger fartøy i aluminium, og utfører service, reparasjoner, ombygging og oppgraderinger.

Fra verftet Flatanger i Nord-Trøndelag har selskapet levert arbeidsbåter og hurtiggående fartøy til oppdrettsnæringa og andre aktører siden 1994. FMS var først ute med katamaraner som servicefartøy, og disse er i daglig bruk ved svært mange oppdrettsanlegg langs hele kysten. Selskapet prosjekterer og bygger i tett dialog med kunden, og samarbeider med anerkjente båtkonstruktører som har stor kompetanse på sine spesialområder.