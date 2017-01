Nybygg skal erstatte Esvagt Supporter

Esvagts neste nybygg er en Service Operation Vessel som bygges ved Cemre Shipyard. Den skal brukes til servisering av MHI Vestas sine offshore vind turbiner utenfor kysten av Belgia.

– Den nye SOV-en skal erstatte Esvagt Supporter. Fartøystypen er optimalisert for operasjoner på vindmølleparker, og er utstyrt med workshops for teknikerne og gode lagringsmuligheter for vindturbiner og tilhørende utstyr. Moderne fasiliteter for de reisende og optimaliserte forhold for besetningen om bord er prioritert over hele skipet, sier COO i Esvagt, Kristian Ole Jakobsen til skipsrevyen.no.

Havmølleparken Nobelwind befinner seg 50 kilometer fra den belgiske kysten, og serviseringen av havmølleparken – samt den eksisterende park Belwind 1 – krever at teknikerne kan være til stede konstant. Det får de muligheten til med det nye serviceskipet.

Havyard Design skal designe den spesialbygde Sov-en (Havyard 831 SOV), som ifølge Esvagt er en unik skipstype og et unikt servicekonsept som de har utviklet i samarbeid med MHI Vestas Offshore Wind og Havyard Design. Nybygget til MHI Vestas har byggenummer H-048.

Nybygget vil bli 58,5 meter langt og 16,6 meter bredt. Det vil ha sengeplasser til opp i mot 22 teknikere. Skipet utstyres med ESVAGTs safe transfer boats (ESVAGT STB 12 og STB7) som skal brukes til å frakte teknikere, verktøy og reservedeler til møllene.

– Både skrogbygging og ferdig utrusting gjøres på Cemre Shipyard i Tyrkia. Nybygget, som er basert på det skreddersydde designet til Havyard Ship technology i nært samarbeid med Esvagt, er planlagt ferdig til høsten, sier Jakobsen.

De siste fem årene har ESVAGT servisert MHI Vestas Offshore Wind-teknikere i havmølleparken Belwind 1. Den nye kontrakten er en videreføring av samarbeidet.