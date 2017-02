Ny sjef i Kystrederiene

Kystrederiene melder at de har ansatt Tor Arne Borge som ny administrerende direktør. Han erstatter Siri Hatland som går av med pensjon 1. august.

Borge har bakgrunn som flysystemmekaniker og ingeniør i tillegg til MBA fra Norges Handelshøyskole og ledelsesprogram ved INSEAD.

De siste årene har hann ledet NorLines AS gjennom selskapets største omlegging av sjøsystemet, noe som også inkluderte en total utskiftning og fornyelse av selskapets tonnasje. Borge var også piloteier for Godsfergen i Grønt Kystfartsprogram og sterkt involvert i arbeid med forbedrede rammebetingelser for maritim næring.

– Jeg ser frem til å utvikle organisasjonen videre sammen med medlemmene, styret og medarbeiderne i Kystrederiene, sier Tor Arne Borge i pressemeldingen.

– Jeg ønsker samtidig å takke Siri Hatland for hennes store og mangeårige innsats for Kystrederiene. Hun har ledet Kystrederiene med stødig hånd gjennom de siste 16 årene, og ønsker nå å gå av med pensjon den 1. august.